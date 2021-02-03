Дворец, полный мужчин, которым отрезали пенис и яички

"Чтобы скрыть захват власти, китайский император Юнлэ сотворил себе новую резиденцию на пустом месте. 26 тыс. гостей были приглашены в 1421 году на ее торжественное открытие. Запретный город Пекина стал символом имперского величия", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Праздник в день китайского Нового года был грандиозным, - повествует журналист Флориан Штарк. - Были приглашены 28 глав государств, а общее число гостей, как говорят, составило 26 тыс. человек. Им подавали обед из 10 блюд, впрочем, лишь после того, как они падали ниц перед императором. Развлекали гостей множество наложниц, охраняемых гвардией из нескольких десятков тысяч мужчин. Так император Юнлэ (1360-1424) открывал 2 февраля 1421 года свою новую резиденцию: Запретный город в Пекине".

Перенос столицы из Нанкина в Пекин был одним из громких проектов императора, пишет издание. "Тогда Нанкин на Янцзы, где проживало более миллиона людей, был крупнейшим городом мира. "Городская стена протяженностью почти 40 км окружала все, что относилось к столице, - пишет синолог Кай Фогельзанг. - Императорский дворец, алтари, учреждения, склады зерна, императорская высшая школа, храмы и военные казармы". Все это должно было переехать на север за тысячу километров", - говорится в статье.

"Юнлэ не жалел сил и денег. Временами над его новым городом-дворцом работали, не разгибая спины, миллион рабов и более 100 тыс. мастеров. Город охватывал 720 тыс. кв.м., пятая часть из которых была застроена залами, дворцами, кухнями, магазинами, мастерскими и библиотеками, насчитывавшими почти 10 тыс. помещений".

"Внутри кроме императора и его семьи жили чиновники и в основном евнухи. Ко многим из них у Юнлэ было особое отношение. Будучи молодым генералом своего отца, в 1382 году он завоевал крепость монголов Куньмин. Над всеми взрослыми была устроена жестокая расправа, а юным пленникам, еще не достигшим половой зрелости, отрезали пенис и яички. Тех, кто выжил после пыток, забирали в армию или на службу при императорском дворе".

"Лишь кастраты могли обслуживать императора и находиться вблизи его 2 тыс. наложниц, среди которых, впрочем, действовала строгая иерархия. Так, необходимо было гарантировать, что их дети были императорской крови. Кроме того, "угодливые рабы женского пола" не могли поставить под угрозу "наказ небес", который император получил от богов и который они могли потребовать обратно в случае некомпетентности, катастроф и проступков. Лишь евнухи "считались достаточно низкими для того, чтобы быть безмолвными свидетелями его личных ошибок и слабостей", - пишет британский историк Гэвин Мензис".

В 1912 году Пу И, последний император государства Цин, лишился престола и спустя 12 лет был изгнан из Запретного города. "Но он тем не менее остался символом имперского величия Китая", - пишет Die Welt.