Больше никаких игр в Москве

"Лишая свободы Алексея Навального, Кремль хочет избавиться от своего раздражителя. Это тяжелый удар по оппозиции. Однако триумф скоро может остаться в прошлом", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Наверное, лишь рьяные оптимисты среди критиков российского президента Владимира Путина до последнего надеялись, что Алексей Навальный выйдет на свободу и вернется к своей семье, - отмечает журналист Максим Киреев. - При этом ранее Кремль неоднократно удивлял своим непостоянством. То государственная власть позволяла Навальному участвовать в выборах, лишь для того чтобы потом снова возбудить против него новые уголовные дела. При возможности аппарат из государственных СМИ, юстиции и полиции давал сигнал атаки. При необходимости снова ненадолго отступал. Лишь в 2015 году суд отклонил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального на лишение свободы. Казалось, будто московские стратеги были в постоянном поиске элегантного, с их точки зрения, решения проблемы Навального".

"Однако время игр в Москве окончательно прошло. Есть много непосредственных причин того, почему Алексей Навальный отправился в тюрьму. Формально он нарушал ограничения, связанные с условным сроком, якобы еще до своего лечения за границей. Однако раньше эти мнимые нарушения не интересовали юстицию, - указывает издание, добавляя, что недавно Навальный также уличил российскую спецслужбу в совершении покушения на него и выставил в плохом свете лично Путина своим расследованием о его дворце. - (...) Однако по ту сторону этих недавних поводов есть лишь одна причина приговора, а именно цель Путина обеспечить себе власть в России на годы и даже десятилетия вперед. Во что бы то ни стало".

"Вероятно, Навальный был для Путина последним крупным раздражителем. Последним препятствием на пути к вечному господству. Абсолютно независимо от того, мог ли Навальный действительно стать опасным для Кремля. Этот иррациональный страх проявился со всей очевидностью, когда власти отправили в центр Москвы и Санкт-Петербурга огромное количество полиции. И это несмотря на то, что число протестующих оставалось незначительным. (...) Еще никогда государство так демонстративно не выставляло на обозрение свою силу. Приговор Навальному - это продолжение этой демонстрации силы", - говорится в статье.

"Режим, не уверенный в самом себе, кажется его противникам еще более опасным. Даже если дело Навального разожжет новые протесты, пространства для законной политической деятельности становится в России все меньше. Сторонники Навального должны почувствовать, насколько опасной стала или будет ситуация для них лично", - указывает автор статьи.

"Но даже если кажется, будто у Путина и его советников теперь стало на одну проблему меньше, их триумф, вероятно, будет недолгим. Не случайно до настоящего времени судьи ни разу не получали разрешения отправить Навального за решетку. Более того, Кремль, очевидно, не позднее августа 2020 года решил убить его вместо того, чтобы сажать в тюрьму".

"Причина проста. Путин не хотел допускать, чтобы Навальный стал своего рода героем в тюрьме. Еще никогда в современной России в исправительной колонии не проводил несколько лет человек, претендовавший на высший пост в стране", - подчеркивает издание.

"Конечно, не факт, что Навальный станет российским Нельсоном Манделой, то есть политиком, который когда-нибудь может попасть из тюрьмы сразу на высший уровень политики".

"Однако в российском обществе приговор Навальному, популярность которого в России в последнее время выросла, несмотря на споры, кажется своего рода посвящением в рыцари. Пропаганда легко справилась с тем, чтобы обвинить оппозиционера якобы в нечестных мотивах или связях с иностранными спецслужбами. После добровольного ухода в тюрьму, чем стало теперь его возвращение в Россию, эти обвинения кажутся еще более несостоятельными, чем когда-либо. Для простых россиян тюремное заключение Навального лишь доказывает его честность и тем самым делает его еще более популярным", - заключает Die Zeit.