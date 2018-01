3 января 2018 г. Кэти Завадски | The Daily Beast Американцы руководят "сомнительным" путинским фондом "Высшие посты в российском фонде национального благосостояния, содержащем миллиарды долларов, занимают американцы, несмотря на то, что он оказался под санкциями США", - пишет в The Daily Beast Кэти Завадски. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) снова привлек к себе внимание в последние недели, после того как всплыли сообщения, что неофициальный представитель Трампа Эрик Принс встретился с главной РФПИ Кириллом Дмитриевым за несколько дней до инаугурации Трампа. И один человек из банковской сферы утверждает, что Дмитриев прилагает все усилия к тому, чтобы снять санкции с фонда, одновременно пытаясь привлечь инвестиции в путинскую Россию", - говорится в статье. "Это интересная организация, чуть более открытая для внешних игроков, чем другие государственные организации, - сообщил The Daily Beast осведомленный источник. - Думаю, что сейчас их [иностранцев] пропорционально меньше, и это, возможно, представляет общую тенденцию в России". Американцы и люди, связанные с США, занимали одни из высших позиций в РФПИ. В течение многих лет вторым человеком в фонде был Шон Глодек, который ранее работал в Deutsche Bank и Lehman Brothers. Сейчас заместителем содиректора Российско-китайского инвестиционного фонда РФПИ является Олег Чиж, выпускник Колумбийского университета и Университета Брандайса, пишет автор статьи. Дмитриев также имеет тесные связи с США. Он приехал в США в начале 1990-х и закончил Стэнфорд в 1996 году. Хотя Дмитриев проживает в России, его семья живет в Америке, где они вместе проводят отпуск, говорится в статье. "[Дмитриев] создал довольно автократическую организацию, - сообщил осведомленный источник. - Это аналогия российского государства, в каком-то смысле, где руководитель контролирует все, занимается микроменеджментом на любом уровне, а все остальные заменимы". "Отчасти миссия фонда заключается в том, чтобы сделать инвестиции в Россию более комфортными для иностранцев, соединив их капитал с фондами РФПИ. Ранее он входил в состав Внешэкономбанка, который, по утверждениям научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, является по совместительству частным тайным фондом российского президента Владимира Путина", - говорится в статье. Задачей РФПИ является опровергнуть ту идею, что "Россия не всегда очень привлекательна для иностранного капитала из-за отсутствия верховенства права", добавил осведомленный источник. "Это своего рода государственное решение проблемы того, как привести в Россию прямые иностранные инвестиции", - пояснил он. Этот план столкнулся с препятствием, когда РФПИ вместе с материнской компанией Внешэкономбанк попал под санкции США в 2014 году, говорится в публикации. Но уникальная природа этих санкций сделала возможным для американцев сотрудничать с ними, не нарушая закон. В то время как санкции обычно означают, что активы предприятия заморожены и физическим и юридическим лицам из США запрещается иметь с ним дело, в 2014 году США использовали другой подход, по словам Закари Голдмана, бывшего сотрудника Минфина США: санкции были направлены на то, чтобы расправиться с людьми, близкими к Путину, и нацелиться на четыре сектора российской экономики, ограничив их доступ к долгосрочному росту капитала. "Это означает, что существуют ограничения на операции с долговыми обязательствами и собственным капиталом Внешэкономбанка", - пояснил Голдман. Сотрудникам банка нужно только осторожно придерживаться этих ограничений, заявил он. Источник: The Daily Beast