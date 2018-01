3 января 2018 г. Джон Соломон | The Hill Участники расследования в Конгрессе обнаружили нарушения в том, как ФБР вело дело об электронных письмах Клинтон "Республиканцы, входящие в важнейшие комитеты Конгресса, утверждают, что они обнаружили новые нарушения и противоречия в расследовании ФБР, связанном с сервером электронной почты Хиллари Клинтон", - сообщает The Hill. Впервые, по словам участников расследования, у них оказались письменные доказательства осведомленности ФБР о том, что существуют свидетельства нарушения некоторых законов, когда экс-госсекретарь и ее высшие помощники передавали засекреченную информацию через незащищенный сервер ее личной электронной почты, передает корреспондент The Hill Джон Соломон. Эти свидетельства включают в себя фрагменты документов ФБР, в которых утверждается, что "огромный объем" секретной информации, который шел через незащищенную электронную переписку Клинтон, был доказательством преступного характера действий, а также признанием ложности показаний одного из ключевых свидетелей по этому делу, утверждают участники расследования. "Имя свидетеля изъято из документов ФБР, но, по словам законодателей, он является сотрудником компьютерной фирмы, поддерживавшей ее личный сервер после того, как она ушла с поста главы американской дипломатии, и он слишком поздно признался, что безвозвратно уничтожил архив ее сообщений в 2015 году, после того как они были затребованы Конгрессом", - говорится в статье. Участники расследования также подтвердили, что ФБР начало работать над заявлением, снимающим с Клинтон вину за любые преступления, в тот момент, когда затребованные свидетельства еще не были выданы, и до того, как агенты провели допросы более чем десяти ключевых свидетелей, пишет Соломон. Законодатели из Юридического комитета Палаты представителей, присутствовавшие на брифинге за закрытыми дверями 21 декабря, на котором выступал заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, утверждают, что представитель ФБР подтвердил, что расследование и решения о предъявлении обвинений контролировались небольшой группой в штаб-квартире в Вашингтоне, а не так, как в рамках обычного процесса, когда представительства на местах имеют возможность расследовать предполагаемые преступления. Некоторые республиканцы из Юридического комитета утверждают, что обнаруженное еще сильнее убедило их в том, что руководство ФБР подтасовало результаты, чтобы оправдать Клинтон, говорится в статье. Ведущий демократ в комитете признал, что ведение ФБР этого дело было уникальным, но утверждает, что республиканцы политизируют работу собственного комитета. Член Юридического комитета Палаты представителей республиканец Мэтт Гаетц, присутствовавший на закрытом брифинге, заявил, что у него появляется все больше вопросов о роли Министерства юстиции при Обаме в этом деле. По его словам, он хотел бы узнать больше о том, какими инструкциями и сообщениями обменивались Минюст и ФБР. "Я думаю, что у нас появилось больше вопросов на основе того, что мы узнали", - сказал Гаетц. "Обе партии, скорее всего, узнают больше в первом квартале 2018 года, когда, как ожидается, генеральный инспектор Министерства юстиции опубликует первые результаты широкомасштабного расследования того, как ФБР вело дело, связанное с электронной почтой Клинтон, а также сообщит о том, имелись ли политические связи, этические конфликты или предубеждения, которые влияли на работу агентов и надзорных органов", - пишет корреспондент. Одна из основных вышедших на поверхность тем: в собственных документах ФБР говорилось, что некоторые законы были нарушены, но руководители ФБР отказались от обвинений из-за невозможности доказать, что Клинтон и ее помощники намеренно нарушали закон, отмечает Соломон. Источник: The Hill