Резкое неодобрение последователей религиозного правительства в Иране

Объяснить митинги можно тем, что Исламская Республика Иран оказалась в двойном - экономическом и политическом - тупике, пишет исследователь ближневосточной программы Международного института стратегических исследований (IISS) Клеман Терм в дискуссионной рубрике Le Monde.

После продолжающихся нескольких дней протестных акций рабочих и части среднего класса против ухудшения условий жизни и против режима Тегеран оказался перед лицом важнейшего вызова по восстановлению порядка и в более долгосрочной перспективе - по обеспечению выживания революции 1978-1979 годов. Митинги против режима обусловлены как сиюминутными, так и структурными причинами. К первым относится повышение цен (к примеру, яйца подорожали на 40%), объявление о прекращении ежемесячных субсидий для самых бедных и разорение банковских учреждений, пишет эксперт.

В целом иранцы сильно разочарованы тем, что соглашение по ИЯП от 14 июля 2015 года не оправдало надежд на улучшение жизни. Таким образом, митингующие с новой силой выражают усталость от революционных идеалов Исламской республики и от ее экономических издержек. Иранцы предпочли бы, чтобы средства от нефтяной ренты распределялись не среди клиентов Ирана в регионе ("Хизбалла", "Хамас", отдельные шиитские ополчения в Ираке и особенно в Сирии), а были потрачены внутри их собственной страны, поясняет автор.

Структурные причины социального протеста в Иране, такие как коррупция и неподобающее распределение нефтяной ренты, режим не способен вылечить, пишет Терм. Существует каста привилегированных, которые пользуются рентой и не делают ничего, чтобы организовать ее перераспределение среди аутсайдеров. Отсюда возникает чувство огромной несправедливости.

"Для управления недовольством основатель Исламской республики учредил замысловатую политическую систему, которую можно отнести к разряду авторитарного избирательного режима. Избирательность предусматривает ограниченный плюрализм внутри системы (незам), - отмечает эксперт. - В Иране это не функционирует из-за существования персидского либерализма, присутствующего в обществе со времен Конституционной революции 1906 года, и экономического провала Исламской республики. Неолиберальная политика жесткой экономии, соответствующая рекомендациям МВФ, входит в противоречие с революционными обещаниями отдавать приоритет обездоленным (мостазафин). Тем самым структурное упорядочение иранской экономики происходит ценой принесения в жертву изначального революционного идеала исламской социальной справедливости".

Что может сделать с существующим двойным тупиком центристский президент Рухани? В контексте социальной поляризации внутри страны он вынужден назвать козлом отпущения Америку для оправдания провала экономической политики системы, которая всегда презирала подобные вопросы, говорится в статье. Аятолла Хомейни в свое время заявил, что "экономика - удел ослов".

Тогда речь шла о приоритете духовных вопросов, поясняет автор. "Тем не менее, сегодня вопросы политэкономии ставят Иран перед лицом противоречий между фигурой муллы-бизнесмена и капиталиста и амбициями Исламской республики, представляющейся защитницей обездоленных. Часть этих обездоленных выходит на улицы, чтобы выступить против захвата богатств страны новой политико-религиозной элитой. Так выражается резкое неодобрение поборников религиозного правительства, которые полагали, что шиитский ислам должен быть сутью любого легитимного правительства в Иране", - заключает Терм.