Надежды года в розовых тонах

Мировая экономика в 2018 году должна себя чувствовать хорошо, выиграв от необыкновенного импульса 2017 года. Год назад все ожидали худшего, пишет автор редакционной статьи швейцарской газеты Le Temps Себастьен Рюш.

Европейские страны по-прежнему много и тяжело трудились. Дональд Трамп готовился взять в свои руки бразды правления первой экономикой мира, руководствуясь протекционистской, чтобы не сказать глубоко эгоистической программой. Мир казался настолько перевернутым вверх дном, что Китай воспользовался форумом в Давосе, чтобы предстать в качестве новой движущей силы глобализации, напоминает журналист.

В итоге 2017 год оказался одним из лучших в мировой экономике - с устойчивым ростом, который, что бывает редко, совпал по времени в разных регионах земного шара. Биржевые индексы отличались стабильностью, а в США достигли рекордных отметок, отмечает Рюш.

Все ждали отскоков назад. Однако наоборот, установилась положительная динамика, все набирающая мощь. Новые технология занимают все более значимое и ощутимое место в нашей повседневной жизни, усиливая идею об открывающейся новой эре, говорится в статье.

В этом году все может измениться. Мировая экономика еще может извлечь пользу из потрясающего рывка, воодушевившего ее в 2017 году, однако с меньшим темпом, по мнению экспертов, опрошенных Le Temps. Ощущение экономического всемогущества рискует сдать позиции.

Что может пойти не так? По обе стороны Атлантики центробанкам придется уйти от нестандартной денежно-кредитной политики. Они могут снизить свою поддержку экономик и рынков. Процентные ставки поднимутся, в то время как у экономических субъектов наблюдается высокий уровень задолженности. Это может серьезно сказаться на экономическом росте, тем более, что необходимые структурные реформы после кризиса 2008 года так и не были успешно завершены, поясняет автор.

В начале 2017 года неизвестных величин было намного больше, и мы рады, что ошиблись год назад, представив все в черном цвете. Будем надеяться, что в этом году мы окажемся правы, почти везде видя много розовых тонов, заключает Рюш.