Американские солдаты в федеральной земле Бранденбург

"Начиная с весны тысячи военнослужащих США снова будут проходить через землю Бранденбург. В этот раз американская армия собирается наладить контакт с населением", - передает немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Причина для передвижения войск: Россия вопреки нормам международного права оккупировала Крым, продолжает вести войну на востоке Украины, сосредоточила значительные войсковые соединения на западной границе, и в Европе растет страх перед новой агрессией Москвы - особенно в Польше и в странах Балтии. Поэтому западный оборонительный союз НАТО разместил 4 тыс. солдат в Польше и балтийских странах в рамках операции "Расширенное передовое присутствие НАТО", сообщает корреспондент Александр Фрелих.

В то время как американских солдат буквально с ликованием встречали в Польше, в восточной Германии к присутствию американских войск относятся скептически. "Очевидно, здесь существует глубоко укоренившийся антиамериканизм. Об этом знают и американцы. Теперь они хотят наладить контакт с жителями восточной Германии - так, по крайней мере, говорит пресс-секретарь армии США в Европе Колонель Кэтлин Тернер. Возможно, будут проводиться концерты военных музыкантов, поездки в города и поселки, для того чтобы бороться с предрассудками и страхами", - пишет автор статьи.

При этом премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке говорит о срочной необходимости диалога с Москвой. "Я думаю, если по обе стороны от границы туда-сюда будут ездить танки, это нам не поможет", - заявил в очередной раз политик и напомнил, что объединение Германии было бы невозможно без согласия Советского Союза, что говорит о "существующей до сегодняшнего дня особенной обязанности Германии".

Как сказал представитель Объединенных сил обеспечения бундесвера Людгер Тербрюгген, подобной транспортировки войск не было более 20 лет. По его словам, после распада СССР, когда все стороны признали окончание конфронтации между Западом и Востоком и начало эпохи мира, в подобных действиях не было необходимости. Автор статьи комментирует: "Эти времена прошли. Сейчас все говорит о том, что нужно быть частью ценностной и оборонительной коалиции".