3 января 2018 г. Роджер Бойз | The Times Запад должен воспользоваться шансом изменить Иран Когда почти десять лет назад настроенные против президента Махмуда Ахмадинеджада иранские студенты вышли на улицы, он назвал их "прахом и грязью" и послал службы безопасности разбивать им головы и арестовывать их лидеров. Теперь его якобы либеральный преемник Хасан Рухани столкнулся с более сложной задачей, чем так называемая "зеленая революция" 2009 года: как подавить восстание, если его движущей силой являются рабочие, а не студенты, оно распространяется по стране и привлекает симпатии задавленного среднего класса и молодых безработных, пишет обозреватель The Times Роджер Бойз. "Последние акции протеста показывают, что Запад ошибался в 2015 году, рассчитывая на долговечность Рухани и его план модернизации Ирана. Этот расчет - назовем его пари Обамы - состоял в том, что обуздание иранской ядерной программы сделает регион более безопасным, позволит снять санкции с Тегерана и спонсировать либерализацию под руководством Рухани, что сделает будущее использование режимом ядерного оружия немыслимым", - рассуждает автор. Вместо этого средства пошли на поддержку режима Асада, "Хизбаллы" и политики военного авантюризма, пишет Бойз. Автор статьи указывает на такие проблемы в иранском обществе и политике, как рост безработицы, сокращение государственных субсидий на топливо и продукты питания и введение налога на тех, кто путешествует за границей. Это дало каждому общественному слою причину для недовольства. "Это взрывоопасная ситуация напоминает мне Польшу 1980 года, когда движение "Солидарность", основанное на недовольстве рабочих, объединило вокруг себя различные общественные группы", - вспоминает Бойз. Это стало предвестником гибели коммунизма как правящей идеологии - и он пал восемь лет спустя. "У Рухани и, возможно, у всей теократической системы еще меньше времени", - полагает журналист. Либо он будет принимать меры для подавления выступлений, похожие на то, что делали коммунисты, "закручивая гайки", или его отстранят от власти другие, еще более консервативные силы, которые возобновят ядерную программу. "Европейцам стоит пересмотреть политику по отношению к Ирану, - призывает автор. - До сих пор Тегеран сталкивал европейские страны, подписавшие ядерную сделку, с Трампом. Теперь нам нужно поговорить с командой Трампа и договориться об общих целях: разве отвечает общим интересам Запада превращение Ирана в военного лидера региона? Как могут помочь дополнительные санкции? Как мы достучимся до рядовых иранцев и убедим их, что подрывная деятельность их правительства за рубежом наносит ущерб их статусу в мире?". "Перед иранцами стоит четкий выбор между пушками и маслом. Мы должны подтолкнуть их к правильному будущему", - заключает Бойз. Источник: The Times