Тихие инвесторы

"Профессиональные инвесторы из России предпочитают вкладывать деньги в немецкую недвижимость. Охотнее всего - инкогнито", - передает корреспондент Die Welt Рихард Хайманн.

По словам Ольги Мюллер, управляющей инвестиционной компанией в Лейпциге, россияне чаще всего инвестируют от 2 до 10 млн евро при каждой сделке.

"Российские инвесторы не заинтересованы в том, чтобы попадать в поле зрения общественности как собственники немецкой недвижимости", - говорит один из маклеров.

"Причина тому - продолжающаяся почти четыре года война на востоке Украины", - отмечается в публикации.

"Российские инвесторы, владеющие коммерческой недвижимостью в Германии, опасаются, что местные компании будут бояться арендовать их площади. При покупке квартир они тоже не хотят раскрывать свою национальность", - сказал маклер. При этом "все говорят, что российское правительство одобряет их инвестиции и не вставляет палки в колеса при трансфере денег в Германию", отметил агент по недвижимости.

"Несмотря на гибридные войны против Украины, а также Грузии и политическую напряженность, российские предприниматели считают, что инвестирование в немецкую недвижимость особенно надежно", - говорится далее.

По данным московского агентства недвижимости "Транио", количество запросов со стороны россиян на покупку недвижимости в Германии в 2017 году возросло на 50%.

"В целом спрос на иностранную недвижимость упал. За одним исключением: Германия. Российские инвестиции в немецкую недвижимость растут вопреки общему тренду", - сообщил Георгий Качмазов, руководитель агентства "Транио".

По словам Ольги Мюллер, в центре внимания россиян оказываются в первую очередь многоквартирные дома и ретейл-парки в экономически процветающих мегаполисах, например в Берлине и Мюнхене. Спросом также пользуются города восточной Германии - Йена, Лейпциг, Магдебург. "Многие российские инвесторы имеют тесную, исторически обусловленную связь с восточногерманскими городами", - отмечает Франк Кораблин, главный исследователь одного из агентств недвижимости в Берлине.

В сделках с российскими предпринимателями не участвуют банки: российские инвесторы покупают недвижимость на собственные средства, сообщает корреспондент.

Меньшим спросом у состоятельных инвесторов из Восточной Европы пользуется жилая недвижимость класса "люкс" для собственных нужд. Так, по данным исследования агентства Von Poll Immobilien, только 1,1% премиум-недвижимости на рынке жилья в Германии покупается россиянами.