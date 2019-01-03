Украинский комик идет на штурм президентского поста

"40-летний звездный актер и телеведущий Владимир Зеленский во время встречи Нового года объявил, что хочет стать президентом. Такой кандидат не столь комичен, как может показаться, он выявляет несостоятельность политического класса Киева и способен стать головной болью для двух фаворитов президентских выборов", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Киеве Стефан Сиохан.

"Традиционно действующий президент пользуется Новым годом, чтобы обратиться к народу со своими пожеланиями. Правда, в этом году телеканал "1+1" решил потроллить Петра Порошенко, заменив его в эфире обращением звездного телеведущего Владимира Зеленского, который объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 31 марта", - указывает автор статьи.

"Дело выходит далеко за рамки новогодней шутки. Вот уже несколько месяцев вся Украина задавалась вопросом о намерениях одного из своих самых популярных телеведущих выставить свою кандидатуру, хотя Зеленский никогда не занимался политикой и избегал всяких публичных заявлений. В стране с живой и причудливой политической жизнью гипотеза о Зеленском раздувалась весь год, причем до такой степени, что в опросах общественного мнения по поводу первого тура президентских выборов юморист систематически занимал вторую и третью позицию", - отмечает Сиохан.

"Вечером 31 декабря Владимир Зеленский воплотил эту молву в реальность", - говорится в статье.

"В 2014 году Владимир Зеленский поддержал революцию на Майдане, а когда началась война на Донбассе, его студия "Квартал-95" пожертвовала на нужды украинской армии 2 млн гривен (71 тыс. швейцарских франков). За это русскоязычный уроженец Кривого Рога, крупного металлургического центра юго-востока Украины, временно был включен в черный список в России", - сообщает журналист.

"Президентская кампания обещает стать жестоким поединком между двумя уже известными тяжеловесами - уходящим президентом Петром Порошенко и бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, возглавляющей рейтинг тридцати главных кандидатов", - пишет автор статьи.

"В трех последних опросах общественного мнения 2018 года Владимир Зеленский оказывается на третьем месте, набирая около 10% голосов, в то время как фаворитка выборов Юлия Тимошенко не превышает отметку в 15%. Еще более поразительно то, что при моделировании второго тура выборов, осуществленном очень серьезным Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова, юморист одолевает Порошенко и Тимошенко, что является признаком недоверия к политическому классу", - отмечает корреспондент.

"42% украинцев не знают, за кого голосовать, наше общество никогда не оказывало сильной поддержки политикам, - комментирует Виктор Замятин, политолог из Центра Разумкова. - Украина - плюралистическое общество, вечно разочарованное в политике. Это положительный фактор, поскольку наша страна лишена патриархального авторитарного характера, в ней есть жизненная сила, соперничество, однако это не создает основ для построения четких политических проектов, я не вижу кандидата, способного завоевать доверие большинства".

"Кандидатура Зеленского имеет свою темную сторону: в данном случае речь идет о владельце телеканала "1+1", где он работает, Игоре Коломойском. Поссорившись с Петром Порошенко и попав в немилость на Украине, этот олигарх, на сегодняшний день живущий между Женевой и Израилем, похоже, готов на все, чтобы сорвать надежды нынешнего президента на переизбрание", - подчеркивает Сиохан.