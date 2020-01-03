Политик из СДПГ: это был Кремль

"Об убийстве в парке Малый Тиргартен в Берлине наконец-то открыто высказался эксперт правительственной коалиции Германии по внутриполитическим делам", - сообщает немецкий таблоид Bild.

"В политическом смысле это дело является совершенно ясным и решенным: Россия дала поручение, Кремль причастен. Об этом ведь говорят и ясные высказывания президента Путина перед прессой в Париже, когда он даже обосновал это убийство", - заявил в разговоре с изданием Ули Гретч, эксперт партии СДПГ по внутриполитическим вопросам.

Это новые сигналы из Большой коалиции, отмечает Bild, ведь до этого Ангела Меркель и ее правительство вели себя подозрительно сдержанно в оценке убийства в Берлине Зелимхана Хангошвили.

"Я считаю заказное убийство в парке Малый Тиргартен крупнейшим скандалом последних лет, - подчеркнул Ули Гретч. - Иностранное государство отправляет в Германию, в центр столицы, убийцу и расстреливает противника среди белого дня".

Таким образом, Гретч противоречит главе Федерального ведомства по охране конституции Томасу Хальденвангу, который заявил в начале декабря о невозможности открытого обвинения конкретной страны в связи с отсутствием неопровержимых доказательств.

"По мнению эксперта СДПГ Гретча, доказательства ясны и однозначны: "Вопрос о неопровержимых доказательствах больше не стоит! У нас есть преступник, орудие преступления, свидетели, настоящий загранпаспорт с маскировочными личными данными. У нас есть факт создания легенды для получения визы с помощью подставной фирмы российского министерства обороны, у нас есть высказывания президента Путина. К тому же несколько лет назад преступник были исключен российскими властями из списка разыскиваемых лиц и у него, очевидно, были пособнические структуры в Берлине".

"11 декабря, на закрытом заседании комитета бундестага по внутриполитическим делам, отвечая на вопрос о том, имелись ли свидетельства причастности иностранного государства уже в первый день, представитель генеральной прокуратуры ответил коротко и ясно: "Верно".

"По-видимому, уже через несколько дней после убийства имелась прямая информация от дружественных спецслужб, указывающая на ответственность Кремля", - пишет Bild.