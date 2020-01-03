Объявление войны Трампом

"Генерал Касем Сулеймани организовывал нападения и восстания с целью обеспечить Ирану господствующее положение в регионе. Его убийством американский президент Дональд Трамп ставит Тегеран в сложное положение - и рискует развязать крупную войну в Персидском заливе", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Убийство иранского генерала Касема Сулеймани затмевает собой все, что в прошедшие годы присутствовало в эскалации американо-иранских отношений, - отмечает журналист Андреас Росс. - С точки зрения Ирана, авиаудар по командиру Корпуса стражей Исламской революции, о котором распорядился Дональд Трамп, является объявлением войны".

"Ведь сторонник жесткой политики Сулеймани считался близким, возможно, даже самым близким доверенным лицом Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Многие считали его более могущественным, чем, например, президента Хасана Рухани. Во всех домыслах о том, кто однажды станет преемником больного 80-летнего аятоллы Хаменеи в качестве "духовного лидера", имя Сулеймани играло важную роль", - говорится в статье.

"Впрочем, с точки зрения Вашингтона именно Иран на протяжении многих лет ведет своего рода скрытую войну против Америки, американских интересов и американских союзников в арабском мире - и командовал этим тот самый генерал, которого Трамп теперь убил в столице Ирака Багдаде вместе с высокопоставленными деятелями проиранских вооруженных формирований. Ареной этой войны являются Сирия, Йемен, Ливан, Ирак и Персидский залив".

"Также и для главнокомандующего Трампа приказ о нанесении удара затмевает все другие военные операции, распоряжение о которых он отдавал с момента вступления в должность президента почти три года назад. Ведь в отличие, например, от лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы убили несколько месяцев назад в Сирии, на этот раз речь идет не о разрозненных джихадистах, клянущихся отомстить американцам. Речь идет о руководстве гордого государства с большой армией, сильными военизированными структурами и множеством союзнических формирований", - подчеркивает издание.

"У предшественников Трампа, Джорджа У.Буша и Барака Обамы также были возможности устранить врага Сулеймани. Они не сделали этого, потому что поддались влиянию маски посредника, которую при случае надевал на себя иранский генерал в войне в Ираке. Они также не сделали этого из-за страха перед еще одной крупной войной в Персидском заливе".

"Отдав приказ в первые дни 2020 года, года выборов, Трамп, вероятно, преследовал цель защититься от обвинений в том, что он укрепил позиции Ирана своей хаотичной ближневосточной политикой. Хотя Тегеран и страдает от санкций, которые в одностороннем порядке ввел Трамп после выхода страны из ядерного соглашения, масштабный уход из Сирии стал подарком для иранцев, продолжающих там обосновываться".

Как отреагирует Тегеран, пока неясно. "Но "колкостями", как прошлым летом, когда иранцы атаковали корабли в Оманском проливе, их руководство, сильно пекущееся о сохранении своей репутации, вряд ли ограничится", - заключает Frankfurter Allgemeine Zeitung.