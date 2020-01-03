Ажиотаж вокруг "чудо-оружия" Путина

"Россия объявила о боеготовности своей гиперзвуковой ракеты "Авангард". Насколько она опасна для Запада?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Слова Сергея Шойгу прозвучали как заблаговременный подарок президенту на годовщину: спустя без малого двадцать лет после того, как Владимир Путин пришел к власти в Кремле, российский министр обороны объявил в прошлую пятницу о мировой премьере. Стратегические ракетные войска в Оренбургской области начали, по его словам, эксплуатацию системы "Авангард", гиперзвукового оружия, установленного на межконтинентальной ракете: неистово быстрого, невообразимо маневренного и абсолютно неуязвимого", - пишет журналист Лоренц Хемикер.

Путин анонсировал "Авангард" еще год назад. Тогда многие западные военные и эксперты забили тревогу, предупреждая об опасности нового оружия, которому Западу нечего противопоставить. Однако о действительной эффективности этой боевой системы едва ли можно что-то сказать: информация о ней скудная, и ее источником почти всегда является российская сторона. На испытаниях в прошлом году была видна только ракета-носитель, а не сама боевая система, указывает издание.

"Каким бы неприятным ни было для Запада технологическое превосходство россиян в гиперзвуковом оружии, разговоры о его стратегической ценности, очевидно, преувеличены, - отмечает Хемикер. - Как Америка, так и Россия располагают более чем 1,6 тыс. размещенных и тысячами захороненных или снятых с вооружения ядерных боеголовок. С помощью них, а также несущих их ракет, подводных лодок и бомбардировщиков оба государства по-прежнему в состоянии неоднократно уничтожить мир. В этом ничего не меняет ни американская противоракетная оборона, ни немногие российские системы "Авангард".

"Поэтому, по мнению мюнхенского эксперта по ракетному оружию Маркуса Шиллера, система имеет прежде всего психологический эффект. "Россияне ловко играют с нашими страхами", - сказал он в разговоре с Frankfurter Allgemeine Zeitung. Действительно ли функционирует "Авангард", не играет, по его словам, никакой роли. "Путин выступает в роли великого творца", - считает Шиллер. Это касается и другого российского гиперзвукового оружия, находящегося на стадии разработки. Эксперт озадачен удивлением, которое то и дело слышно со стороны Запада. В конце концов, россияне интенсивно работают над таким оружием уже с начала прошлого десятилетия, когда американское правительство обнародовало свои планы о создании системы ПРО", - передает издание.

"Психологическое давление, которое гиперзвуковое оружие наподобие "Авангарда" может в критической ситуации оказать на лиц, ответственных за принятие решений, беспокоит и Кристиана Меллинга. Во времена холодной войны при приближении межконтинентальной ракеты у президентов и их военных штабов еще было несколько минут для принятия ответного решения, говорит заместитель директора Исследовательского института Немецкого общества внешней политики. В случае с гиперзвуковым оружием все выглядит иначе. Ведь теоретически каждая запущенная ракета может быть оснащена гиперзвуковым оружием. "Растет давление напрямую запустить ракету в целях предосторожности - даже если до конца неясно, на кого она направлена", - говорит Меллинг. Такая атака над территорией другого государства может спровоцировать невольную эскалацию, тяжело поддающуюся контролю", - говорится в статье.

Долгосрочного преимущества, как утверждает Путин, гиперзвуковое оружие России не обеспечит. "В лучшем случае оно может содействовать началу новых переговоров о контроле над вооружениями, в которых тогда, впрочем, придется принять участие и другим государствам, таким как Китай и Франция. Они также работают над гиперзвуковым оружием. Альтернативой может стать и новая гонка вооружений между Москвой, Вашингтоном - и, вероятно, также Пекином", - заключает Frankfurter Allgemeine Zeitung.