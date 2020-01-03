А что, если в 2020 году вы (наконец) оторветесь от своего смартфона?

"(...) В новом году люди обязательно составляют список полезных решений. Одни пользуются такой возможностью, чтобы (вновь) купить абонемент на занятия в тренажерном зале, другие решают раз и навсегда бросить курить. Но в последние годы многие люди почувствовали необходимость отключиться от сети. Сделать настоящую паузу и отдохнуть от своего смартфона, который стал продолжением нашей руки. Надо сказать, что потребность в цифровых технологиях поглощает нашу повседневную жизнь. Согласно исследованию Elabe, проведенному для ассоциации AXA Prévention, 60% французов не могли бы обойтись без своего мобильного телефона даже в течение одного дня. И почти каждый второй признается, что иногда просматривает свой мобильный телефон или планшет каждые десять минут", - пишет журналистка Le Figaro Сеголен Форгар.

"(...) По мнению эксперта по коучингу руководителей Магали Мунье-Пула, автора книги "100 золотых правил позитивного управления" (издательство Larousse Poche), "мы стали зависеть от мгновенности, создаваемой новыми технологиями". И на то есть веская причина: "они для нас связаны с выбросом дофамина, то есть с краткосрочным удовольствием", - утверждает основательница компании Pragmatic Dreamers".

Тем не менее, по-прежнему сложно говорить о зависимости, считает психолог Майкл Стора. "Конечно, наши отношения со смартфоном чрезмерны. Но, прежде всего, речь идет о правильном подключении, а не о полном отключении, - анализирует автор книги "Сверхподключение" (издательство Larousse). - Что мы в сущности делаем больше всего с помощью нашего мобильного телефона - отправляем текстовые сообщения и проверяем социальные сети, которые оказываются мощным источником стресса".

"Так как же изменить свои привычки? Отправной точкой является подведение итога своего отношения к тем или иным инструментам, - говорится в статье. - Речь идет о том, чтобы задать себе очень простые вопросы: беру ли я свой смартфон, когда сажусь за стол, есть ли у меня временные интервалы, где я не смотрю на него, проверяю ли я постоянно свои электронные письма или нет... Затем продолжить: далее, по шкале от 1 до 10, попытаться определить свой уровень и установить новый, который нужно достичь".

По мнению Майкла Стора, никакой волшебной формулы не существует, однако трезвая самооценка может позволить нам дистанцироваться. Правда, для достижения эффекта необходим критический взгляд. "Как правило, осознание приходит, когда вы теряете свой смартфон или он ломается. Тогда у человека возникают панические реакции, которые способствуют пониманию своей чрезмерной привязанности к этому инструменту. Именно так некоторые люди способны взглянуть на происходящее со стороны".

"По окончании оценки следует наметить цели: "Какую привычку я бы хотел изменить? Что легко вписывается в мою личную и/или профессиональную жизнь? Например, психоаналитик Майкл Стора удалил со своего телефона все уведомления", - говорится в публикации.

"Магали Мунье-Пулат перестала просматривать свой телефон сразу после пробуждения и за столом. Теперь во время еды никакой связи, смартфон остается в кабинете. Прием пищи стал более спокойным. Однако коуч предпочитает напомнить: мы не добавляем никаких новых целей, пока последняя цель не закрепилась в повседневной жизни. "По различным оценкам, в среднем для создания новой привычки требуется 21 день, при условии, что вы будете регулярно ее повторять", - указывает эксперт".

"(...) Таким образом, когда вы знаете, как правильно управлять своим смартфоном, он оказывается весьма эффективным инструментом, - говорится в статье. - Технология стоит на службе у людей, именно способ ее использования может оказаться в той или иной степени опасным", - заключает Майкл Стора. Дело за вами!"