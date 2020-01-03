Путин в поисках нового "общественного договора" с россиянами

"(...) За двадцать лет у власти главе Кремля удалось завоевать реальную популярность, пусть и широко поддерживаемую пропагандой, путем заключения определенного соглашения с согражданами, которое за эти годы ему удалось усовершенствовать. Этот своего рода "общественный договор" теперь настоятельно нуждается в обновлении", - пишет журналист французского издания Les Echos Бенжамен Кенель.

"В самом начале Владимир Путин должен был представлять собой полную противоположность Борису Ельцину. После изнурительных 1990-х годов хаотического выхода из коммунизма новый глава Кремля воплощал в себе вновь обретенное спокойствие и порядок. Благодаря росту цен на нефть в экономике, зависящей от углеводородов, уровень жизни населения начал расти. Общественный договор был понятен: рост доходов в обмен на поддержку режима. Что касается олигархов, унаследованных от ельцинского периода, то им пришлось принять новые правила игры: продолжать заниматься бизнесом, но не вмешиваться в политику", - говорится в статье.

"(...) Затем вступил в действие другой общественный договор, тщательно спланированный и осуществленный Кремлем: патриотическая гордость в обмен на неизменную поддержку. После вступления российской армии в Грузию в 2008 году, а затем присоединения Крыма в 2014 году, националистическая пропаганда, рассчитанная на вновь обретенное величие, погрузила россиян в волну самоубеждения, согласно которому западные люди ненавидят их страну", - указывает автор публикации.

"Но сегодня патриотических речей уже недостаточно. Новый средний класс в конечном счете стал тревожиться по поводу беспрестанного противостояния с Западом, отсутствия доверия и инвестиций западных стран в Россию. (...) Он надеется на то, что будет больше гражданских свобод и меньше государственного капитализма", - поясняет журналист.

"Перед лицом новых запросов Кремль оказался в затруднительном положении, - анализирует Кенель. - Новый договор пусть и победоносно переизбранного в прошлом году Владимира Путина с россиянами не вполне ясен. И сила, и слабость его двадцатилетнего пребывания у власти состоит в том, что он уничтожил дискуссию. Волшебное слово президента "стабильность" больше не соответствует ожиданиям населения, стремящегося к изменениям".

"(...) Первоначально Путин 2000-х годов был либералом и реформатором, однако в прошлом году на президентских выборах он ни разу не употребил слово "реформа". Приоритет теперь отдается борьбе с инфляцией, поддержанию сбалансированного бюджета и увеличению резервов", - говорится в статье.

"Все же Владимир Путин говорил об изменениях, необходимых для дальнейшей диверсификации, при этом даже проявив себя сторонником цифровизации. (...) Но ВВП России, который в 2018 году опустился на двенадцатое место в мировой экономике, изо всех сил пытается превзойти ВВП Испании и сильно отстает от Германии, Франции, а также Италии, если брать для сравнения только европейские страны. На самом деле российскую экономику одолевает стагнация. (...) Наблюдается тревожный рост потребительских кредитов, ставших последним средством для растущего числа россиян, чья покупательская способность постоянно снижалась в течение нескольких лет", - пишет Les Echos.

"С другой стороны, Кремль запускает крупные "национальные проекты". Эта амбициозная программа, эквивалентная примерно 400 млрд долларов, которые планируется инвестировать к 2024 году в двенадцать секторов, от транспорта до здравоохранения, в настоящее время с трудом воплощается в реальность", - отмечает журналист.

"(...) Речь идет об очередной государственной программе, финансирование которой по-прежнему зависит от углеводородов (составляющих 30% ВВП, 50% бюджета). Помимо государственных денег, частные инвестиции являются редкостью. Что подрывает кремлевскую риторику о смене курса на стабильность", - заключает Бенжамен Кенель.