Предупреждения России остальному миру на 2020 год

"(...) В православной России Новый год предшествует Рождеству. Согласно Юлианскому календарю, по-прежнему поддерживаемому религиозными властями, Рождество отмечается 7 января. В результате чего в период с 24 декабря по 1 января, когда Европа и Соединенные Штаты предаются радостям приостановления политической и дипломатической деятельности во время новогодних и рождественских праздников, Россия ведет себя очень активно", - пишет Сириль Бре, преподаватель Парижского института политических исследований, в издании Slate.fr.

"(...) За последние несколько дней Кремль отправил миру несколько месседжей. Наиболее гуманитарный из них касается Украины. В воскресенье 29 декабря состоялся новый обмен пленными между Москвой и Киевом. Динамика переговорного процесса, приостановленная с 2016 года, представляется многообещающей. После первого обмена 70 заключенных 7 сентября и возобновления переговоров в "нормандском формате" 9 декабря в Париже Владимир Путин, похоже, предоставляет новому президенту Украины поле действия, необходимое для подготовки своего общественного мнения к компромиссам по востоку Украины. Но, несмотря на намеченные на 2020 год ощутимые признаки замирения, в конце года прозвучало четкое напоминание: Россия не пойдет на уступки по Крыму", - говорится в статье.

"(...) Православная Россия, шиитский Иран и даосский и буддистский Китай также выбрали праздничный сезон (католический и протестантский) для проведения широкомасштабных военных учений в Индийском океане с 27 по 30 декабря. (...) В 2020 году Россия намерена усилить свое стратегическое партнерство с Китаем и Ираном", - отмечает автор статьи.

"Россия также выбрала этот период для реализации нескольких проектов по вооружению, анонсированных президентом России в марте 2018 года. В частности, она широко оповестила о разработке комплекса "Авангард", беспилотной воздушной системы, способной летать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, изменяя курс при приближении к цели и, следовательно, пронзая насквозь существующие системы противовоздушной обороны", -указывает Бре.

"(...) Опять же, сообщение на 2020 год вполне очевидное: Россия не откажется от своего статуса лидера в области стратегических вооружений, как для собственного использования, так и в международной торговле. И если сможет, то будет активизировать свое преимущество, дабы восполнить отставание, возникшее в период унижения 1990-2000 годов", - считает политолог.

"Россия также только что еще раз напомнила о той центральной роли, которую она вновь обрела в Сирии и на Ближнем Востоке начиная с 2015 года. Она оказывает существенную авиационную поддержку режиму Асада в операциях, которые он начал с середины декабря в провинции Идлиб. И здесь Россия снова в качестве даты устанавливает 2020 год: возможно, этот год будет отмечен политическим процессом прекращения войны в Сирии. Но произойдет это на условиях России и под ее эгидой", - полагает эксперт.

"Особое предупреждение на 2020 год получили Франция, США и Евросоюз: для них слишком силен соблазн политического самокопания. Пенсионная и муниципальная реформы во Франции, торговая война и президентские выборы в США, создание новой Европейской комиссии для Европы. В поздравительных открытках, только что адресованных им российским президентом, содержится четкое и ясное послание: выбор ухода в себя рискует обернуться для них ростом активности России в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии", - резюмирует Сириль Бре.