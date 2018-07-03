Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
3 июля 2018 г.
3 июля 2018 г.

С. Ве. | Dnevnik

Футбол виноват во всем: из-за матча Хорватия - Россия "развязалась война" послов двух сильнейших мировых держав

"Хотя матч между сборными Хорватии и России на чемпионате мира по футболу пройдет только в субботу, очень интересный "обмен голами" начался в соцсетях уже сейчас, причем на уровне ничуть не меньше, чем между послами двух сильнейших мировых держав", - пишет хорватское издание Dnevnik.

Роберт Кохорст, американский посол в Хорватии, написал в своем официальном профиле в Twitter относительно предстоящего матча: "Думаю, все знают, за кого я болею".

Ответ российского посольства в Хорватии не заставил себя ждать. В своем профиле в Facebook оно опубликовало твит Кохорста под статусом: "Может, США еще и заплатят за сжиженный газ, помогут "Агрокору" (хорватская компания. - Прим. ред.) или отменят визы для хорватов?"

"Но после того, как СМИ опубликовали публичную переписку посольств России и США, россияне все же убрали свою публикацию", - отмечает издание.

Источник: Dnevnik


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               