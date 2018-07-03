Россия не прекратит "забивать голы" с окончанием чемпионата мира

"Российский президент Владимир Путин потратил несколько лет на то, чтобы добиться проведения зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и организовать ее. Эти Игры в итоге оказались самыми дорогостоящими в истории из-за вездесущей коррупции и желания Путина впечатлить мир", - пишет бывший постпред США в ОБСЕ Дэниел Б.Бир в статье для Foreign Policy.

Накануне Олимпиады-2014 "Путин вел себя осторожнее, чем ожидалось, на фоне разворачивавшейся на Украине революции, стараясь не отвлекать внимания от Сочи", говорится в статье. Но через несколько дней после окончания Игр он отправил "зеленых человечков" на Крымский полуостров.

"Чемпионат мира по футболу в этом году - очередной престижный проект Путина", - пишет Бир. В первый президентский срок Путина его общественный договор с россиянами звучал так: "Вы даете мне власть, а я вам - порядок". Во время второго мандата договор поменялся: "Вы даете мне власть, а я вам - благополучие". В третий (и четвертый) сроки он выглядит так: "Вы даете мне власть, а я вам - гордость". "Это изменение сделало такие проекты, как Сочи и ЧМ важными не только для укрепления репутации России на мировой арене, но и для оправдания продолжающегося удержания власти Путиным", - полагает дипломат.

На этот раз он встретится со своим самым выдающимся иностранным "пособником" - президентом США Дональдом Трампом, пишет автор. По его мнению, Трамп слишком заинтересован в том, чтобы представить результат саммита в положительном свете, чем непременно воспользуется Путин.

"Благодаря отказу Америки от мирового господства и росту популизма в Европе и США Путин сейчас находится в более благоприятном геополитическом положении, чем в 2014 году. Возможно, он просто продолжит с наслаждением наблюдать из Москвы за тем, как Трамп будет делать работу за него. Но, если прошлое можно считать прологом, с нашей стороны было бы глупо ожидать, что он не приберет к рукам огромное влияние, которое ему дали, и не начнет им пользоваться", - заключает автор.