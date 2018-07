3 июля 2018 г. Редакция | Financial Times Российские протесты против пенсионной реформы представляют угрозу для Кремля "В середине мягкого московского лета россияне танцевали всю воскресную ночь, отмечая невероятный выход их национальной сборной в четвертьфинал ЧМ после серии пенальти с Испанией", - пишет редакция Financial Times. "Президент Владимир Путин доказал, что он умеет организовывать зрелища для народа. Организовать поставку хлеба оказалось сложнее", - иронизируют авторы статьи. Далеко от мест проведения ЧМ, где протесты запрещены, участники демонстраций вышли на улицы в 45 городах в воскресенье, протестуя против повышения пенсионного возраста, говорится в публикации. Вместе с повышением налога на добавленную стоимость и налоговыми реформами в нефтяной индустрии задачей этих мер было способствовать финансированию программы расходов на здравоохранение, образование и жилищное строительство, объявленной Путиным в мае, пишет издание. "Однако более масштабная проблема заключается в том, что даже эти болезненные реформы мало помогут в решении более широких экономических проблем России. Они вряд ли снимут проблему нехватки рабочей силы, поскольку многие россияне в возрасте 55-65 лет и так продолжают работать, чтобы пополнить свои пенсии. Эти граждане просто станут жить хуже - в то время как повышение НДС еще сильнее сократит реальные доходы", - отмечает газета. Главной проблемой России является производительность труда - ее повышение поспособствовало бы экономическому росту, говорится в статье. Как уже давно повторяют эксперты, это требует улучшения инвестиционного климата, укрепления прав собственности и наличия независимых судов. "Вместо этого Кремль предпочитает продолжать подменять частные инвестиции государственными расходами, наглядным примером чего служит майская программа Путина", - пишет издание. Источник: Financial Times