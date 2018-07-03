ЧМ в России: "ноге бога" радуются даже диссиденты

Россия ничего не ждала от своей сборной по футболу, но после чудом отраженных пенальти от испанцев русские размечтались чуть ли не о финале. Победу в матче спешат приветствовать и Путин, который, конечно, не поехал на стадион, и "многофункциональный" Мутко, и вечно недовольные оппоненты Кремля, пишут СМИ. Пойдет ли этот всплеск эйфории на пользу российскому футболу? - спрашивает Der Spiegel.

В России, обычно скептически настроенной к собственным футболистам, уже начали мечтать о выходе в финал ЧМ-2018, утверждает корреспондент Sueddeutsche Zeitung Йоханнес Аумюллер.

Россияне воздают хвалу ноге вратаря Игоря Акинфеева, при помощи которой он отразил пенальти испанца Апсаса. "У Аргентины с Марадоной, может, и была "рука бога", зато Россия теперь радуется "ноге бога", - пишет автор.

Теперь России предстоит матч с Хорватией, а в случае победы - с одной из стран квартета Швеция-Швейцария-Колумбия-Англия. "Разве эти противники не под силу тому, кто уже отправил домой Испанию?" - говорится в статье.

Комментируя травму Юрия Жиркова, наставник российской сборной Станислав Черчесов отметил, что тот, скорее всего, на чемпионате больше играть не будет. "Кроме финала", - добавил он. "Черчесов - человек своеобразный, с ним никогда не знаешь, шутит он или говорит всерьез", - отмечает Аумюллер.

Политики поспешили затесаться во всеобщую атмосферу радости, продолжает автор. Кремль объявил о том, что президент, которому не удалось побывать на матче, звонил Черчесову до игры и после. В раздевалку к футболистам подошли премьер-министр Дмитрий Медведев - и вызывающий неоднозначные оценки вице-премьер, задействованный тут и там функционер Виталий Мутко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что радость российских болельщиков после победы над Испанией сопоставима с хроникой 9 мая 1945 года.

"Единственное, что могло бы омрачить радость от победы сборной, - взгляд на реальные футбольные достижения российских футболистов. Ведь на деле за 120 минут матча против Испании русские забили всего один гол: Артем Дзюба реализовал пенальти", - пишет корреспондент.

"Московское чудо" - победа над Испанией в 1/8 финала - вызвала в России бурю восторга. Но что она означает для будущего российского футбола? Эта эйфория - отличный повод для того, чтобы приступить к решению проблем, считают журналисты Der Spiegel Кристина Хебель и Маркус Крэмер.

До этого сборная играла плохо. На чемпионатах Европы в 2016 и 2012 годах, а также на ЧМ-2014 она не смогла выйти из группы, в 2010 году Россия вообще не попала на ЧМ, а перед домашним чемпионатом неудачные тестовые матчи следовали один за другим, говорится в статье.

"Виталий Мутко, который должен был уйти в отставку из-за организованной государством допинговой системы, в связи с заявлениями о допинговых подозрениях в российским футболе комментировал со своим своеобразным юмором: "Если мы так на допинге играем, то что будет без допинга?" - напоминают журналисты.

В ближайшие дни российскую команду тема допинга не оставит, уверены авторы. После победного матча с Испанией бросается в глаза то, что русские футболисты даже в дополнительное время смогли увеличить свой темп и в итоге пробежали на 9 км больше соперников. С учетом прошлых обвинений есть некий осадок, отмечают Хебель и Крэмер.

"У россиян было восемь лет, чтобы подготовиться к ЧМ. Они строили за миллиарды евро стадионы, аэропорты и дороги, однако для обновления своей команды сделали мало - разве что меняли тренера. На этом ЧМ российская сборная одна из самых "старых" - средний возраст игроков составляет 28,9 лет", - отмечают авторы.

"Российскому футболу не хватает концепции по развитию молодых кадров и терпения для того, чтобы выращивать игроков", - говорит Эрик Штоффельсхаус, бывший менеджер немецкого футбольного клуба Schalke, ныне спортивный директор ФК "Локомотив" (Москва).

"Есть много хороших игроков, Россия большая, их просто нужно найти и развивать. Нам нужна единая национальная программа" - считает бывший игрок национальной сборной из московского "ЦСКА" Евгений Алдонин, обучение в футбольной школе которого стоит 100 евро в месяц - не маленькая сумма для россиян, отмечают журналисты.

"Чтобы получить хороших игроков, мне нужны хорошие тренеры, - подчеркивает Штоффельсхаус, отмечая, что образование тренеров в России по-прежнему является огромной проблемой. - Обращение с детьми - это катастрофа. На них кричат, когда они делают ошибки. А дети должны пробовать и ошибаться - только так".

Многие тренеры, по словам Штоффельсхауса, боятся использовать молодых футболистов. Они делают ставку на уже зарекомендовавших себя игроков - так, мы видим в сборной 38-летнего Игнашевича. Проблематичной с его точки зрения является и используемая в российском футболе схема на легионеров "5+6", которая лишает конкуренции.

"Воспользуется ли Россия эйфорией от ЧМ для того, чтобы более основательно заняться развитием своего футбола, зависит прежде всего от решений представителей государства", - констатируют авторы. Пойдут ли чиновники на перемены или все останется по-старому? "В момент успеха можно сделать самые большие ошибки", - отмечают журналисты.

Российские болельщики уже надеются на следующее чудо - в Сочи, в игре против Хорватии.

Никто не ожидал, что россияне, чья сборная имеет самый низкий рейтинг на ЧМ, выстоят перед грозными испанцами, но они победили. Россия и российская диаспора радовались так бурно, будто выигран весь турнир. Радость была столь безграничной, что ее выражали и представители властей, и те, кто им противостоит, пишет колумнистка The Washington Post Юлия Йоффе.

"Страна на короткое время сплотилась вокруг национальной победы, которую не запятнала политика, не омрачила разобщенность и не испортили обвинения в том, что это уловка", - отмечает журналистка.

Никто так не ликовал, когда Россия сокрушила конкурентов в медальном зачете на сочинской Олимпиаде. Когда Россия аннексировала Крым, торжества были сопряжены с гневом и политическими разногласиями, раскалывавшими и друзей, и семьи. "Но после победы над Испанией Россия, казалось, сплотилась в радости так, как не бывало очень-очень давно", - пишет Йоффе.

"С победой! Сборная России вошла в мировую футбольную элиту (...) Неожиданно! Вдохновляюще! Потрясающе!" - написал в Twitter Алексей Пушков, крайне воинственный член верхней палаты российского парламента. "Это космос", - твитнул Дмитрий Рогозин, возглавляющий сейчас российский аналог НАСА.

"Невероятно!" - написал в Twitter Михаил Ходорковский. "Даже Алексей Навальный, бесспорный лидер оппозиции, был на седьмом небе", - передает журналистка.

Путина на матче не было, но, пишет Иоффе, он присутствовал за кадром. Сообщалось, что Путин позвонил российскому тренеру до начала игры и сказал, что его интересуют только "результаты". "Это объяснило бы комически напряженную безрадостность российского тренера", - отмечает автор статьи.

"Путин, возможно, что-то задумал", - не исключает журналистка.

"Вопрос в том, что он сделает с этой прекрасной и заслуженной победой. В последний раз, когда Россия хорошо выступила на мировом спортивном событии, Путин на волне успеха вторгся на Украину - дважды. Будем надеяться, что на сей раз он предпримет нечто более безобидное или вовсе позволит своей стране праздновать просто так. Но не слишком рассчитывайте на это - как и на победу России в финале", - рекомендует Йоффе.

Бывший постпред США в ОБСЕ Дэниел Б.Бир в статье для Foreign Policy напоминает, что накануне Олимпиады-2014 "Путин вел себя осторожнее, чем ожидалось, на фоне разворачивавшейся на Украине революции, стараясь не отвлекать внимания от Сочи", но через несколько дней после окончания Игр отправил "зеленых человечков" в Крым.

"Чемпионат мира по футболу в этом году - очередной престижный проект Путина", - пишет Бир. В первый президентский срок Путина его общественный договор с россиянами звучал так: "Вы даете мне власть, а я вам - порядок". Во время второго мандата договор поменялся: "Вы даете мне власть, а я вам - благополучие". Сейчас он выглядит так: "Вы даете мне власть, а я вам - гордость". "Это изменение сделало такие проекты, как Сочи и ЧМ важными не только для укрепления репутации России на мировой арене, но и для оправдания продолжающегося удержания власти Путиным", - полагает дипломат.

На этот раз он встретится со своим самым выдающимся иностранным "пособником" - Дональдом Трампом, пишет автор. По его мнению, Трамп слишком заинтересован в том, чтобы представить результат саммита в положительном свете, чем непременно воспользуется Путин.

"Благодаря отказу Америки от мирового господства и росту популизма в Европе и США Путин сейчас находится в более благоприятном геополитическом положении, чем в 2014 году. Возможно, он просто продолжит с наслаждением наблюдать из Москвы за тем, как Трамп будет делать работу за него. Но (...) глупо ожидать, что он не приберет к рукам огромное влияние, которое ему дали, и не начнет им пользоваться", - считает автор.