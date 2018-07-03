Раи: "Надо снова изобрести спортивную психологию"

По мнению бывшего бразильского футболиста по прозвищу Раи, чемпиона мира 1994 года, надо лучше готовить игроков в психологическом отношении, так как сегодня они подвергаются большему давлению. Интервью записал журналист французской Le Figaro Ромен Реннар.

"Вот уже две недели вся планета живет в ритме чемпионата мира по футболу. Что вы думаете о первой части ЧМ?" - спросил журналист.

"Она захватывающая! Не из-за своего технического аспекта - мы видели и лучшие примеры. Но она более сбалансированная. Команды изначально менее сильные стали лучшими, и мы пока не увидели сборную, реально превосходящую все остальные, как это было в Испании в 2010 году или в Германии в 2014-м", - ответил Раи.

"Действительно, фавориты потерпели неудачу в первом туре и остальные не были достаточно убедительными", - заметил журналист.

"Думаю, причин много, - сказал Раи. - Футбольные сезоны все больше перегружены, игры становятся все более интенсивными. Игроки национальных сборных уже не столько тренируются вместе, как раньше. В результате нет автоматизма. Зато усилилось давление. В 1970-е годы футбол переживал техническую революцию, в частности, посредством команды Нидерландов. Затем началась физическая революция. Теперь психология в спорте обретает новые масштабы. Ее необходимо заново изобрести, с тем чтобы лучше готовить футболистов. Сегодня тот, кто пропустит удар или не забьет, сплошь и рядом оказывается меченым на всю жизнь. Посмотрите, каким напряженным выглядел Месси. При том, что это Месси! То же самое относится к Неймару".

"Точно, Неймар подвергся сильной критике, в том числе в Бразилии. Может, от него ожидают слишком многого?" - спросил журналист.

"Я уже давно это говорю: нельзя зависеть только от Неймара. Чем более сбалансирована команда, тем лучше. Бразилия нуждается во всей своей команде", - считает экс-чемпион мира.

"Я не слишком волнуюсь за четвертьфинал, поскольку другие команды тоже не лучшие! На мой взгляд, команда Бразилии самая совершенная, наряду с французской. Это два моих фаворита", - сказал Раи.

"Французская команда еще может прогрессировать, но это такая команда, которую крайне трудно остановить, когда она пускается в атаку", - продолжил он.

"Идет много разговоров о видеоассистенте, помогающем главному арбитру принимать решения, часто спорные. Что вы об этом думаете?" - спросил интервьюер.

"С помощью видеоарбитра дела не пойдут лучше, скорее наоборот! В принципе, я был за, но это очень сложно. Показ замедленных видеоповторов искажает реальность. Все кажется более утрированным, усиленным... Все же надо быть честным: многих ошибок удалось избежать, к тому же эта система задействована впервые. Я всегда относился к этому положительно, но надо усовершенствовать данное оборудование", - сказал собеседник издания.