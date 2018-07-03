Европе угрожает стратегическое, экономическое и социальное раздробление

За неделю до саммита НАТО, который пройдет 11 и 12 июля в Брюсселе, специальный советник Фонда стратегических исследований (FRS) Франсуа Гейсбур в дискуссионной рубрике Le Monde выражает опасения по поводу воздействия на Евросоюз атак Дональда Трампа против мультилатерализма.

Историки будущего, вероятно, напишут, что XX век завершился 8 ноября 2016 года с избранием Дональда Трампа, говорится в статье.

Между тем, в отличие от часто приписываемого ему имиджа, президент Трамп не просто самовлюбленный, неадекватный и капризный человек или проходной неудачный момент перед возвращением к нормальному ходу вещей. Во внешней политике Трампа присутствует ясно выраженное в течение нескольких десятилетий мировоззрение, состоящее в том, что с иностранными государствами Америка намерена вести двусторонние переговоры, относящиеся к сделке, указывает автор.

По мнению эксперта, Америка должна уйти от всяких международных норм и мультилатеральных организаций, играя лишь на соотношении сил в ущерб любым разновидностям постоянных альянсов. Теперь эта Америка отворачивается от системы альянсов, выстроенной 60 лет назад, вскоре после Второй мировой войны, отмечает Гейсбур.

В разговоре с одним старшим должностным лицом Трамп заявил о том, что у него три противника: Всемирная торговая организация (из которой США могут выйти посредством постановления Конгресса), Евросоюз и НАТО, говорится в статье.

"Американский президент напрямую связывает свою торговую войну против Евросоюза с зависимостью Европы от гарантий американской защиты, - считает эксперт. - Отныне мы переходим от трансатлантического альянса к миру, безразличному к непрочным обязательствам, подлежащим отмене".

"Мультилатеральный саммит НАТО в Брюсселе 11 и 12 июля и двусторонняя встреча с президентом Путиным 16 июля станут первыми этапами раскола Запада, - утверждает Гейсбур. - И двусторонняя природа переговоров с российским президентом, столь же склонным к сделке, как Трамп, тоже приноровится к любым отклонениям за спиной у европейцев".

Европа входит в свой третий крупный кризис за текущее десятилетие, вдобавок к кризису еврозоны, сдерживаемому, но не разрешенному, и к миграционному кризису, не подавленному и не разрешенному. Соединенные вместе, эти вызовы угрожают разрушить достижения семи десятилетий европейского строительства, анализирует автор.

"Россия, со своей стороны, беспрестанно кричит о своем неприятии европейского порядка в эпоху, наступившую по окончании холодной войны, и безжалостно воспользуется любым знаком слабости. А теперь и США все больше становятся не союзниками, а наемниками. Со временем нам угрожает стратегическое, экономическое и социальное раздробление", - полагает Гейсбур.

"В таких условиях у европейцев есть три основных решения: отказ, раскол и отрицание. Отказ состоит в том, чтобы работать так, будто ничего не произошло: США вернутся к послевоенной модели, Россия снова попадет в ловушку своей экономической слабости, а Китай направит большую часть своей энергии в другие места, а не в Европу", - комментирует эксперт.

Раскол, проявлением которого является "Брекзит", сегодня является самой сильной тенденцией, уверен Гейсбур.

Наконец, существует сценарий отрицания, наподобие протестантского раскола, олицетворением которого являлся Мартин Лютер пять веков назад. Если стратегический папа, проживающий в Вашингтоне, предается незаконной торговле индульгенциями в сфере безопасности, разве не может какой-нибудь Мартин Лютер восстать против, дабы воплотить в себе новое христианство? - рассуждает эксперт.

У Европы нет недостатка экономических или военных средств: Евросоюз остается первой торговой державой в мире, а сумма военных бюджетов европейских членов НАТО, составляющая примерно 200 млрд евро, втрое превышает военные расходы России и остается сопоставимой с оборонными усилиями Китая, поясняет Гейсбур.

Проблема по-прежнему политическая: единые европейские политические и стратегические решения не издаются, а эффективность военных расходов в европейском масштабе выстраивается лишь с течением времени, заключает автор статьи.