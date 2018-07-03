Во время чемпионата мира по футболу Владимир Федоровский, бывший советский дипломат, а ныне успешный писатель, живущий во Франции, автор книги "В сердце Кремля", на страницах Le Parisien рассказывает о России и городах, принимающих турнир. Во вторник в битве сойдутся Швеция и Швейцария, и Федоровский рассказывает о Санкт-Петербурге, где проходит этот матч.

"Владимир Путин - дитя Санкт-Петербурга, он родился после войны, однако в его плоть вошла блокада города, длившаяся с 1941 по 1944 год. В эти годы его брат умер, а его отец отыскал мать в морге - живой среди трупов. Трагическая судьба. Сын рабочего, предоставленный самому себе, Путин вырос на обветшалой окраине и принимал участие в столкновениях между соперничающими бандами, как он сам признавал", - пишет Федоровский.

"Удачей для него стало то, что в возрасте 13 лет он попал к тренеру по дзюдо, который стал для него кем-то вроде приемного отца. Путин-подросток мечтал стать русским Джеймсом Бондом. Он явился в КГБ, но там ему дали понять, что сначала он должен пройти обучение", - продолжает писатель.

"В 1996 году в возрасте 44 лет он вошел в состав администрации Бориса Ельцина и стал расти в чинах. Его эффективность была замечена, его способность защищать семью Ельцина от коррупционных дел - тоже. Но он был абсолютно неизвестен в дипломатических кругах и, конечно, незнаком широкой публике. Тем не менее, именно он был назначен в качестве преемника Бориса Ельцина, который дошел до вегетативного состояния. Приход Путина в Кремль в 2000 году стал огромной неожиданностью", - пишет автор.