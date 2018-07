3 июля 2018 г. Эндрю Э.Крамер | The New York Times Россия на миг расслабилась, чтобы дать порадоваться футбольным болельщикам "В нормальных обстоятельствах лишь один москвич может стоять на тротуаре с плакатом без разрешения на проведение митинга. Но, если придет еще один человек, получится незаконное собрание, и полиция может их арестовать, - рассказывает Эндрю Э.Крамер в The New York Times. - Но в воскресенье, после победы России над футбольной сверхдержавой Испанией, сотни россиян устроили бурную пьяную полуночную вечеринку не просто на каком-то тротуаре, а под окнами Лубянки - штаб-квартиры Федеральной службы безопасности, преемницы КГБ". "Один мужчина отбивал ритм на барабане. Футбольные фанаты танцевали. "Во время чемпионата все позволено", - сказала Софья Мирная, 26-летняя российская учительница литературы, фотографировавшая своего бойфренда с пластиковым стаканом пива", - живописует журналист. "Вопреки ожиданиям, геополитической напряженности и вопреки тысяче мрачных лет российской истории правительство превратило ЧМ в событие, надо сказать, действительно веселое, - говорится в статье. - Критики ситуации с правами человека опасаются, что это мероприятие может усилить позиции президента Путина, который уже ловко воспользовался турниром, чтобы подсластить непопулярную пенсионную реформу на родине и улучшить российский имидж за границей, а также укрепить свой авторитарный, консервативный и националистический подход к управлению". "В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий С.Песков сравнил праздничные толпы с людьми на "исторических снимках 9 мая 1945 года" - в день капитуляции нацистской Германии во время Второй мировой войны, - сообщает автор. - Президент Трамп, который встретится с Путиным в рамках саммита 16 июля, похвалил турнир, сказав, что Россия "фантастически хорошо проводит чемпионат мира сейчас". "Ожидания перед ЧМ, право на проведение которого Россия получила в 2010 году, задолго до ее аннексии на Украине, вооруженного вторжения в Сирию и вмешательства в американские выборы, что, в общем, сделало ее геополитической парией, были невысоки", - говорится в статье. "Дело не только в том, что Россия оказалась в центре скандала с государственной системой поддержки допинга на последнем крупном международном событии, которое она провела - зимних Олимпийских играх в Сочи. Ее футбольную команду многие считали недоразумением - и на родине, и за рубежом. Эта сборная автоматически получила право участвовать в чемпионате как команда-хозяйка, хотя значилась 70-й в мировом рейтинге. Это худший показатель среди стран-участниц", - сообщает Крамер. "Но в воскресенье вечером Россия вышибла с чемпионата Испанию, одержав над ней почти невероятную победу, и оказалась среди восьми команд, вышедших в четвертьфинал. Эта победа запустила огромную уличную вечеринку, замешанную на алкоголе и гордости, по всему центру Москвы, в том числе, что немыслимо, на пороге Лубянки", - говорится в статье. "Все это сыграло на руку Путину как раз в нужный момент. Воспользовавшись турниром как отвлекающим фактором, правительство засело за проект закона о повышении пенсионного возраста - непопулярной мере, необходимой из-за экономической стагнации, вызванной санкциями", - пишет автор. "Что касается "спорт вне политики" - увольте. Никто не мешает радоваться успехам любимой команды, только хорошо отдавать себе отчет в том, что это, как и в случае Олимпиады в Сочи, - успех путинского режима, вне зависимости от нашего к нему отношения. Он все равно его присвоит, так или иначе, и потому я бы на месте многих оппозиционеров многократно подумал, прежде чем так откровенно радоваться этому успеху", - написал в Facebook Дмитрий Дубровский, историк из Центра социологических исследований (Санкт-Петербург). Источник: The New York Times