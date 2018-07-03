Михаил Ходорковский: "В вербовке Путин профессионал"

До того как Михаил Ходорковский стал представлять собой опасность для президента России, он считался самым богатым человеком страны. Сегодня олигарх является самым известным противником Владимира Путина в эмиграции. Журналисты немецкого издания Der Spiegel Кристиан Эш и Бритта Зандберг побеседовали с Ходорковским.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли западным политикам приезжать в Россию на чемпионат мира по футболу, Ходорковский отметил, что чемпионат мира важен для Кремля. Владимир Путин хочет показать россиянам и миру, что страну уважают и она не изолирована. Тем не менее, Ходорковский считает "аморальным и политически опасным", когда западные политики выражают своим визитом уважение к кремлевской клике. Их поездка в Россию была бы оправданна, только если взамен Путин, например, отпустил бы на свободу политзаключенных, отметил собеседник издания.

"Почему Путин не освободил перед ЧМ Олега Сенцова?" - поинтересовалось издание.

"Окружение убедило Путина в том, что Сенцов террорист, - полагает Ходорковский. - А Путин позиционирует себя как борца с терроризмом. Отчеты спецслужб, на которые он опирается, он считает документами с абсолютной доказательственной силой. Однако это не значит, что он не может изменить своего мнения. Это видно на моем примере".

"Какое действие оказывают санкции на богатых людей России?" - спросили журналисты.

"Возьмем в качестве примера такого человека, как Геннадий Тимченко, у которого есть дом в Женеве, или Игоря Сечина, чья 80-метровая яхта стоит в Средиземном море. Конечно, это потеря, если они больше не могут использовать это имущество. Но если Путин не будет у власти, они потеряют все. Что для них важнее? Никто не будет свергать Путина только из-за того, что больше нельзя ездить в Баварские Альпы", - ответил Ходорковский.

Самими перспективными политиками, по мнению собеседника издания, являются в России Алексей Навальный, сторонник "левых" Сергей Удальцов, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Что касается Ксении Собчак, то она "играет в политике в игру, которую разрешает ей Кремль". "Но это касается всех политиков в России. Тот, кто перешагивает установленные для них границы, попадает у нас в тюрьму", - заявил Ходорковский.

"Модель Навального - это модель лидера, - считает Ходорковский. - Он обещает создать демократическую форму правления, если придет к власти. Но я думаю, это закончится новым авторитаризмом. Навальному я это тоже объяснял. Я поддерживаю его как политика, который необходим будущей России, но не как спасителя, который приведет нас к демократии. Нам не нужен хороший царь, как бы его ни звали".

"Моя цель не в свержении президента, а в создании парламентской демократии. Если Путин завтра будет готов сам демократизировать страну, то он должен это делать, я считаю", - отметил оппозиционер.

По мнению Ходорковского, в России вряд ли произойдут значительные изменения до конца президентского срока Путина в 2024 году. "Но я думаю, что Путин может измениться. Даже если шанс маленький", - добавил собеседник издания.

Журналисты поинтересовались мнением Ходорковского о деятельности экс-канцлера Герхарда Шредера, являющегося членом совета директоров "Роснефти". "Я не одобряю поведение Шредера, но я его понимаю, - сказал олигарх. - Путин помог ему усыновить двух детей, поэтому он чувствует глубокую личную благодарность. И поэтому он внушает себе, что Путин не такой плохой, как все говорят. Путин здесь хорошо поработал - в вербовке он профессионал. Шредер сегодня - это человек, который не оказывает никакого влияния на Путина, но Путин может через него влиять на часть немецкого общества".

Что касается влияния Путина на Дональда Трампа, то Ходорковский не верит в наличие у Москвы важного компрометирующего материала на американского президента и сомневается в "душевном родстве" двух президентов. "Для меня Трамп - это экстравагантный предприниматель, который хочет перенести свой опыт из бизнеса на систему правления. Когда неподходящие методы переносятся на новый объект, возникает конфликт - и он похож на конфликт, возникающий в системе Путина, когда мафиозная группа пытается управлять страной. По сути, речь идет о разных вещах, схожесть чисто внешняя", - заявил оппозиционер.

"Россия находится в непростой ситуации. Американские санкции не отменить. Что бы вы сделали, если бы были в правительстве?" - спросили журналисты.

"Я бы сказал, что санкции для меня в принципе не имеют значения. Нефть и газ я в любом случае могу экспортировать, от них Запад не откажется. Запрет импортировать определенные технологии я бы тоже воспринял спокойно, - ответил Ходорковский. - Россия настолько неэффективна в экономике, что все равно не может использовать передовые технологии. Менее современные модели, которые мы пока еще можем получать, достаточны для наших целей. Что меня беспокоило бы, так это отсутствие человеческого потенциала. Самые продуктивные граждане покидают страну; иностранные специалисты больше не приезжают. Здесь речь идет о репутации".

"Я бы реформировал институты. Люди, которых я хочу привлечь, ни на что не смогут повлиять, пока нет независимых судов и профессионально работающего парламента. Важны репутация и институциональная среда. Санкции второстепенны", - добавил оппозиционер.

"Путин приведет страну на грань выносливости. Как показал один опрос, 20% москвичей хотят уехать за границу. Это опасный сигнал. Если говорить не о самом Путине, а о путинском режиме, то я не думаю, что он просуществует дольше 30 лет. Они разорят страну раньше", - заявил Ходорковский.