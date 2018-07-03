"Московское чудо" - шанс для России

От своей сборной на ЧМ россияне не ждали ничего, но теперь российская команда вышла в четвертьфинал и это празднует вся страна. Эта эйфория - отличный повод для того, чтобы приступить к решению проблем в российском футболе, считают журналисты немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель и Маркус Крэмер.

"Московское чудо" - победа над Испанией в 1/8 финала - вызвала в России бурю восторга. Но что она означает для будущего российского футбола?

До этого сборная играла плохо. На чемпионатах Европы в 2016 и 2012 годах, а также на ЧМ-2014 она не смогла выйти из группы, в 2010 году Россия вообще не попала на ЧМ, а перед домашним чемпионатом неудачные тестовые матчи следовали один за другим, говорится в статье.

"Виталий Мутко, который должен был уйти в отставку из-за организованной государством допинговой системы, в связи с заявлениями о допинговых подозрениях в российским футболе комментировал со своим своеобразным юмором: "Если мы так на допинге играем, то что будет без допинга?" - напоминают журналисты.

В ближайшие дни российскую команду тема допинга не оставит, уверены авторы. После победного матча с Испанией бросается в глаза то, что русские футболисты даже в дополнительное время смогли увеличить свой темп и в итоге пробежали на 9 км больше соперников. С учетом прошлых обвинений есть некий осадок, отмечают Хебель и Крэмер.

"В Советском Союзе футбольные матчи были настоящим событием, однако с распадом СССР стадионы опустели: экономические проблемы были слишком велики, к тому же в футболе царила коррупция, деньги определяли многое, в том числе и результаты матчей. С тех пор многие футбольные клубы восстановились и стали более профессиональными, однако зрителей на матчах российской премьер-лиги немного, а международные успехи - редкое явление", - повествует издание.

Чтобы успехи российской сборной стали более постоянными, необходимо решить некоторые проблемы в российском футболе, полагают авторы.

"У россиян было восемь лет, чтобы подготовиться к ЧМ. Они строили за миллиарды евро стадионы, аэропорты и дороги, однако для обновления своей команды сделали мало - разве что меняли тренера. На этом ЧМ российская сборная одна из самых "старых" - средний возраст игроков составляет 28,9 лет", - отмечают авторы.

"Российскому футболу не хватает концепции по развитию молодых кадров и терпения для того, чтобы выращивать игроков", - говорит Эрик Штоффельсхаус, бывший менеджер немецкого футбольного клуба Schalke, ныне спортивный директор действующего чемпиона России ФК "Локомотив" (Москва). По мнению Штоффельсхауса, в России мало молодых талантов, а их наличие имеет решающее значение для того, чтобы добиваться успехов в среднесрочной перспективе и сохранять конкурентоспособность.

"Есть много хороших игроков, Россия большая, их просто нужно найти и развивать. Нам нужна единая национальная программа" - считает бывший игрок национальной сборной из московского "ЦСКА" Евгений Алдонин, обучение в футбольной школе которого стоит 100 евро в месяц - не маленькая сумма для россиян, средняя зарплата которых составляет 500 евро, отмечают журналисты.

"Чтобы получить хороших игроков, мне нужны хорошие тренеры, - подчеркивает Штоффельсхаус, отмечая, что образование тренеров в России по-прежнему является огромной проблемой. - Обращение с детьми - это катастрофа. На них кричат, когда они делают ошибки. А дети должны пробовать и ошибаться - только так".

Многие тренеры, по словам Штоффельсхауса, боятся использовать молодых футболистов, опять же из-за риска, что они могут делать ошибки, а тренеры всегда должны показывать быстрые результаты. В итоге они делают ставку на уже зарекомендовавших себя игроков - так, мы видим в сборной 38-летнего Игнашевича, пояснил Штоффельсхаус.

Проблематичной с его точки зрения является и используемая в российском футболе схема на легионеров "5+6", которая лишает конкуренции. Целесообразнее было бы установить правило, предусматривающее наличие в командах определенного количества игроков в возрасте до 23 лет, передает издание.

"Воспользуется ли Россия эйфорией от ЧМ для того, чтобы более основательно заняться развитием своего футбола, зависит прежде всего от решений представителей государства. Они в значительной степени финансируют российский футбол: региональные администрации поддерживали в прошлом сезоне 6 из 16 клубов первой лиги, 5 клубов получали дотации от государственных предприятий или концернов, которые большей частью находятся в руках государства. Теперь от них зависит, пойдут ли они на перемены или все останется по-старому. В момент успеха можно сделать самые большие ошибки", - отмечают журналисты.

Российские болельщики уже надеются на следующее чудо - в Сочи, в игре против Хорватии.