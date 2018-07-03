Олимпийскому наследию в Сочи нашли применение

В излюбленном месте отдыха Владимира Путина нашли применение тому, что осталось после Олимпиады 2014 года, пишет постоянный автор Der Standard Андре Баллен.

"Музыка, доносящаяся из громкоговорителей в комплексе трамплинов в сочинском Олимпийском парке, просто оглушает. Вздрагивают даже гости Café Boho, расположенного напротив. Еще каких-то 10 лет назад Имеретинская бухта была тишайшим местом в регионе, ее населяли преимущественно "староверы", которых кормили их сады и огороды и сдача жилья", - передает Баллен.

"Теперь здесь расположены отели и парки развлечений. Шум в этих краях - явление обыденное, особенно летом. Владельцы, имеющие связи с бывшим губернатором региона, а позднее министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, довольны: бизнес процветает", - говорится в статье.

А вот у инвесторов жилых высоток, в спешке возведенных к Олимпиаде, поводов для радости не так много: многие квартиры до сих пор пустуют, повествует Der Standard.

Как замечает автор статьи, "Россия неплохо справилась с задачей по использованию олимпийских объектов после завершения Игр. Еще до старта зимней Олимпиады в 2014 году президент Путин договорился с тогдашним руководителем "Формулы-1" Берни Экклстоуном о том, что Олимпийский парк раз в год будет использоваться для проведения гонок. За неделю до ЧМ-2018 Путин гордо заявил о том, что управление олимпийским наследием является "неоспоримым успехом".

"Однако, как это часто бывает в России, использование стадионов становится результатом не тщательного планирования, а скорее сиюминутной импровизации. Так, сразу три стадиона после Олимпийских игр должны были демонтировать, чтобы снова собрать в других городах. Однако те, кто стоял за этим проектом, заметили, что стадионы невозможно демонтировать без повреждений, и оставили их на месте. Из ледового стадиона "Шайба" сделали спортивно-развлекательный центр для детей, центр керлинга сохранил свою функцию, хотя и не работает в полном объеме, а стадион с дистанциями для шорт-трека теперь размещает в себе школу фигурного катания", - сообщается в статье.

"Адлер-Арена", на которой проводились соревнования по конькобежному спорту, теперь многопрофильный стадион, использующийся в качестве арены для тенниса, художественной и спортивной гимнастики, говорится в материале.

Будущее стадиона "Фитш", который после завершения Олимпиады был перестроен в футбольный - проект вылился в копеечку, - решено: после ФК "Сочи", разорившегося несколько лет назад, стадион станет домашним для петербургского "Динамо", клуба второй лиги. Возглавляет этот клуб Борис Ротенберг, олигарх из окружения Путина. "Рентабельным использование стадионов пока не стало. Городская и региональная администрации инвестировали в проекты порядка 33 млн евро", - сообщает автор статьи.

А вот горный кластер в Красной Поляне вытягивает себя сам. Зимой наплыв туристов особенно велик.

"Для того чтобы олигархи, которых Путин вынудил инвестировать в Олимпиаду, получили вложенное обратно, Кремль, недолго думая, объявил Сочи одной из четырех зон, где в России разрешен игорный бизнес. Сочинские казино процветают", - пишет Баллен.

"Миллиардные инвестиции в транспортную инфраструктуру региона оказались малоэффективными. Электрички из Сочи до Красной Поляны ходят редко, а проезд стоит дорого. Жители предпочитают передвигаться на машинах. Объездные пути из Сочи в Адлер хотя и уменьшили количество пробок, однако окончательным решением проблемы не стали. В многочисленных "бутылочных горлышках" местные автомобилисты, как и раньше, устраивают ежедневные "клаксонные концерты". Но к шуму в Сочи давно привыкли", - резюмирует журналист.