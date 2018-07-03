В России, обычно скептически настроенной к собственным футболистам, уже начали мечтать о выходе в финал ЧМ-2018, пишет Йоханнес Аумюллер в Sueddeutsche Zeitung.

В России сегодня воздают хвалу ноге вратаря Игоря Акинфеева, при помощи которой он отразил пенальти испанца Апсаса. "У Аргентины с Марадоной, может, и была "рука бога", зато Россия теперь радуется "ноге бога", - пишет автор, ссылаясь на РИА "Новости".

"Традиционным для России является скорее скептическое отношение к способностям игроков своей национальной команды. Однако теперь в страну охватило ощущение, что для этой сборной нет ничего невозможного", - отмечает Аумюллер.

Согласно сетке плей-офф, России предстоит матч с Хорватией, а в случае победы - с одной из стран квартета Швеция-Швейцария-Колумбия-Англия. "Разве эти противники не под силу тому, кто уже отправил домой Испанию? А почему бы не выйти в полуфинал, финал, да и вообще не стать чемпионом мира по футболу на чемпионате в собственной стране?" - говорится в статье.

"Думаю, это только начало", - цитирует журналист слова главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Комментируя травму одного из ведущих футболистов сборной Юрия Жиркова, наставник отметил, что тот, скорее всего, на чемпионате больше играть не будет. "Кроме финала", - добавил он. "Черчесов - человек своеобразный, с ним никогда не знаешь, шутит он или говорит всерьез. Однако здесь он, похоже, не шутил", - отмечает Аумюллер.

Политики поспешили затесаться во всеобщую атмосферу радости, продолжает автор. Кремль объявил о том, что президент, которому не удалось побывать на матче, звонил Черчесову до игры и после. В раздевалку к футболистам подошли премьер-министр Дмитрий Медведев - и вызывающий неоднозначные оценки вице-премьер, задействованный тут и там функционер Виталий Мутко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на следующий день после матча заявил о том, что радость российских болельщиков после победы над Испанией сопоставима с хроникой 9 мая 1945 года. Правда, он уточнил, что сравнивать победу в Великой Отечественной войне и в матче ЧМ-21018 нельзя, поскольку речь идет о спорте, передает автор.

"Единственное, что могло бы омрачить радость от победы сборной, - взгляд на реальные футбольные достижения российских футболистов. Ведь на деле за 120 минут матча против Испании русские забили всего один гол: Артем Дзюба реализовал пенальти", - пишет корреспондент.

Однако теперь все это не играет никакой роли, говорится в статье. "Последний раз сборная выходила в четвертьфинал в 1970-м, проиграв там Уругваю со счетом 0:1. До полуфинала она добиралась в 1966 году, где уступила Германии со счетом 1:2. Лучших результатов на ЧМ сборная не демонстрировала ни разу", - сообщает автор.