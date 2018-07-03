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3 июля 2018 г.
3 июля 2018 г.

Майк Салливан, Том Уэллс | The Sun

Покушение на Скрипалей совершили двое, полагают в Скотланд-Ярде

"В Скотланд-Ярде считают, что нападение в Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества совершила группа убийц из двух человек", - сообщает The Sun.

"Оба предположительно покинули Соединенное Королевство на следующее утро после того, как предприняли попытку покушения по поручению Кремля, - пишут журналисты Майк Салливан и Том Уэллс. - Теперь, как считается, они находятся в России под защитой президента Владимира Путина".

Со ссылкой на источники таблоид сообщает, что следователи полны решимости возбудить уголовное дело в отношении виновных. "Конечная цель всегда заключалась в привлечении их к ответственности, - сказал неназванный собеседник The Sun. - Разумеется, раз они больше не находятся в Великобритании, это становится намного сложнее".

"Как полагают, очень мала вероятность того, что официальные лица в ближайшее время сделают какое-либо крупное заявление относительно быстро продвигающегося расследования", - говорится в статье. В апреле высказывались догадки, что главных подозреваемых выявили, но власти быстро опровергли эти сообщения.

Авторы статьи напоминают, что двух подозреваемых удалось выявить в деле об убийстве Александра Литвиненко, но Россия отвечала отказом на все запросы об их экстрадиции.

Источник: The Sun


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