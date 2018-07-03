Стоит ли ждать агрессивных действий от футбольных болельщиков на ЧМ?

До сих пор агрессивно настроенные футбольные фанаты никак не проявляли себя на ЧМ-2018. Изменится ли ситуация в связи с исходом матча между Россией и Хорватией? - задается вопросом Андреас Бок в своей статье на сайте немецкого издания Tagesspiegel.

Евгений, 40 лет, футболка-поло, черная кепка. Андреас Бок беседует с ним в одном из питейных заведений в центре Москвы. "Двухметровый колосс, косая сажень в плечах, скуластое лицо; но когда он начинает говорить, он кажется почти мягким и застенчивым. Евгений оставил позади бурную молодость - (...) он был одним из первых молодчиков, представлявших фанатскую сцену Москвы", - повествует автор публикации.

"В марте 1994 года он с друзьями организовал фанатское движение в поддержку "Спартака", назвав его Flint'a Crew", - продолжает автор. Евгений рассказывает, что 1990-е стали для него и его друзей, выросших за железным занавесом, прорывом в новое время. "Они испытывали границы, смотрели такие фильмы про футбольных болельщиков, как I.D. или Ultrà, изучая их словно священные тексты", затевали войны с Red Blue Warriors, фанатским движением ЦСКА, и Blue White Dynamite, болельщиками "Динамо". Иногда он приходил домой с кровавым месивом вместо лица, признается сегодня Евгений.

"Параллельно с этим Евгений изучал юриспруденцию и даже защитил диплом. Но адвокатом он никогда не работал - в России, по его словам, это невозможно из-за путинской мафиозной системы". И вот однажды он решил распрощаться со всеми потасовками. Он начал петь в церковном хоре и обрел свой путь к Богу. Сегодня, рассказывает Евгений, он ассистирует на обрядах экзорцизма. "Кроме шуток", - добавляет он. "Практически как в старые добрые времена: только тогда он вытрясал из оппонентов душу, сегодня же изгоняет из тел дьявола", - комментирует журналист.

В преддверии чемпионата росли опасения, что российские футбольные хулиганы могут начать крушить все вокруг, говорится в статье. "Как в ходе ЧЕ-2016 в Марселе, когда около 200 оголтелых болельщиков из России, закаленных в драках, гоняли по городу пару тысяч футбольных фанатов из Англии". Британская пресса в этой связи предостерегала от поездок на чемпионат в Россию практически ежедневно.

"Евгений с самого начала не верил медийной истерии. У него до сих пор сохранились хорошие связи среди футбольных болельщиков, по городу он передвигается как "крестный отец". Он - Top Boy, как выражаются в фанатской среде", - передает автор.

Москва пестрит футбольными болельщиками - больше всего здесь фанатов из Южной Америки, не уехали даже перуанцы, чья сборная уже давно вылетела с турнира. "Каждый вечер они празднуют с единомышленниками со всего мира: танцуют, обнимаются, пьют пиво на улице. Последнее - незаконно, но что остается делать полиции?"

"Многие сегодня чувствуют грандиозную свободу, нечто совершенно незнакомое. Каждый вечер я там вижу молодых хулиганов из "Спартака" или ЦСКА - они не демонстрируют интереса разрушать эту позитивную атмосферу", - говорит Евгений.

"Большинство агрессивных футбольных фанатов вообще уехали из тех городов, в которых проводятся матчи чемпионата. В преддверии турнира к ним домой наведались представители власти, кому-то позвонили с угрозами. Дача или Сибирь - другими словами, выбирай, либо ты едешь в отпуск на время ЧМ, либо в трудовой лагерь".

"Многие годы политики покровительствовали хулиганам. Некоторые из них даже работали в службе безопасности высокопоставленных чиновников", - говорится в статье.

"Но сегодня Россия хочет показать себя открытой и разносторонней, здесь даже можно вывесить радужный флаг. Путину драчуны будут совсем некстати", - добавляет автор.

"Никто не может дать гарантий, что в России все будет спокойно. Что произойдет, если сборная проиграет? Что будет в ходе матча России против Хорватии, чьи футбольные фанаты тоже не отличаются примерным поведением? А если сборной Англии суждено в финале встретиться с российской командой? Или же просто мужчины переборщат с алкоголем не в том месте и не в то время?" - задается вопросом Андреас Бок.

Игра между Колумбией и Англией может стать в этом плане взрывоопасной, считает Евгений. Дело в том, что фанаты поедут после матча на метро. Говорят, что футбольный праздник в это воскресенье отменен не из-за плохой погоды, а потому, что устроители боятся последствий поражения российской сборной. "Но это все слухи, их у нас всегда ходит много", - говорит Евгений.