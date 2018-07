3 июля 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Чеченка получила прощение на родине и вернулась из "Исламского государства"* "Мадина - мать семерых детей и жена боевика из "Исламского государства"*, ее взяли в плен в Сирии, но ей повезло. Она чеченка, а значит, должна вернуться домой", - рассказывает журналистка The Washington Post Эми Феррис-Ротман. В ноябре прошлого года, когда 36-летняя Мадина была беременна, а ее маленькие дети вздрагивали от малейшего шума, их посадили на самолет и отправили в Грозный. По словам властей Чечни, это их обязанность - возвращать детей и женщин, оказавшихся в затруднительном положении на территории ИГИЛ*. "Чеченское правительство говорит: если мы вернем женщин и детей и дадим им все самое лучшее, будем относиться к ним максимально хорошо, то можно попытаться дать им забыть, кем они были в Сирии. И, на мой взгляд, это лучший способ", - поделилась Мадина. В конце 1990-х она уехала из разрушенного войной Грозного и обосновалась в Нидерландах, где дважды вышла замуж и развелась. Ее третий муж, с которым она отправилась в Сирию, из Туниса. "За месяц до возвращения в Чечню Мадину с семьей взяли в плен при нападении Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Ее муж в сирийской тюрьме, и они не общаются. Он не знает, что в Чечне она родила его третьего ребенка, своего седьмого", - повествует The Washington Post. Семью держали в лагере Камышлы у границы с Турцией, вместе с женщинами из России и Центральной Азии. "По словам Мадины, ее регулярно избивали и запрещали ходить в туалет, а ее дети голодали, - говорится в статье. - Охранявшие их курдские женщины глумились над заключенными, говоря им, что их продадут иракским шиитам". "Они будут вас насиловать и отнимут ваших детей", - вспоминает Мадина их слова. Когда ее с завязанными глазами повели к машине, она была уверена, что их отправляют в рабство, но в аэропорту их встретили представители чеченских властей. Хеда Саратова, одна из тех, кто курирует программу репатриации, подтвердила, что Мадину и ее детей отправили на родину с авиабазы Хмеймим. По ее словам, в прошлом году в Чечню были возвращены 13 женщин с 35 детьми, включая Мадину с семьей. "Мужчины идут в ИГИЛ* воевать, но женщины и дети в этом не участвуют, - сказала Саратова. - Они совершили ошибку, последовав за этими мужчинами в Сирию, и они это знают". По словам аналитиков, реабилитация чеченских жен дает сигнал о том, что существует альтернатива экстремизму. "И, по словам Мадины, она за это благодарна", - отмечает издание. По сравнению с аналогичными программами репатриации во Франции и Великобритании чеченская самая мягкая. Другие регионы России отказываются следовать этому примеру и привлекают женщин к суду, а детей помещают в приемные семьи. Бежав из Чечни в 1999 году, Мадина с сестрами и матерью отправилась в Маастрихт. "В Маастрихте она изучала психологию и вышла замуж за голландца, который не был мусульманином. Когда отношения испортились, она вернулась жить с матерью и начала заниматься поденной работой в ресторанах", - пишет издание. Ее второй муж был российским мусульманином, третий - тунисец: с ним она встретилась в Турции в 2014 году, а год спустя они отправились в Сирию. "Мы, женщины, просто сидели дома, рожая детей, заботясь о доме и муже", - вспоминает она жизнь в Сирии. "Говоря о том, как она попала в Турцию и почему взяла с собой двух старших детей, оставив средних в Нидерландах с матерью, Мадина отказывается вдаваться в детали. Голландское правительство считает Мадину подозреваемой в терроризме. В голландской прессе ее обвинили в похищении двух рожденных в Нидерландах детей, которые находятся при ней", - говорится в статье. "Мадина рассказала, что поехала в Турцию делать операцию на глазах. Она настаивает на том, что ее муж-тунисец не был боевиком и что их обманули рекрутеры ИГИЛ*, пообещавшие им лучшую жизнь", - передает ее слова газета. "Это была моя ошибка. Я повезла детей в Сирию", - сказала чеченка. "Возвращение в город, где она выросла, временами сбивает с толку. Там, где раньше были одни камни, теперь безупречно ухоженные сады и начищенные до блеска проспекты. По словам Мадины, она ничего не узнает в восстановленном Грозном, панорама которого перемежается блестящими небоскребами. Но есть нечто неизменное", - пишет издание. Газета цитирует слова Мадины: "Я всегда хотела жить в мусульманской стране. Я хочу, чтобы мои дети жили в мусульманской стране". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post