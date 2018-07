3 июля 2018 г. Юлия Йоффе | The Washington Post Победа России в матче ЧМ выгодна Путину. И все же российских диссидентов она обрадовала Никто не ожидал, что россияне, чья сборная имеет самый низкий рейтинг на ЧМ, выстоят перед грозными испанцами и тем более выиграют, но они победили. Россия и российская диаспора радовались так бурно, будто выигран весь турнир. Радость была столь безграничной, что ее выражали и представители властей, и те, кто им противостоит, пишет колумнистка The Washington Post Юлия Йоффе. "И это, пожалуй, самый неожиданный результат этого крупного сенсационного поражения (Испании. - Прим. ред.): страна на короткое время сплотилась вокруг национальной победы, которую не запятнала политика, не омрачила разобщенность и не испортили обвинения в том, что это уловка", - отмечает журналистка. Никто так не ликовал, когда Россия сокрушила конкурентов в медальном зачете на сочинской Олимпиаде. Когда Россия аннексировала Крым, торжества были сопряжены с гневом и политическими разногласиями, раскалывавшими и друзей, и семьи. "Но после победы над Испанией Россия, казалось, сплотилась в радости так, как не бывало очень-очень давно", - пишет Йоффе. "С победой! Сборная России вошла в мировую футбольную элиту (...) Неожиданно! Вдохновляюще! Потрясающе!" - написал в Twitter Алексей Пушков, крайне воинственный член верхней палаты российского парламента. "Это космос", - твитнул Дмитрий Рогозин, возглавляющий сейчас российский аналог НАСА. "Конечно, государственные СМИ и кремлевские политики должны были праздновать такую победу. Неожиданностью стало то, что в равной степени окрыленно ликовала и оппозиция, которая так выступает против президента Владимира Путина и его маневров по завоеванию легитимности на мировом уровне (таких, как организация ЧМ и Олимпиады), что редко когда торжествовала по подобному поводу", - говорится в статье. "Невероятно!" - написал в Twitter Михаил Ходорковский. "Даже Алексей Навальный, бесспорный лидер оппозиции, был на седьмом небе", - передает журналистка. Навальный, не теряя времени, призывал к протестам, чтобы Кремль удостоил вратаря Акинфеева звания Героя России. "Как это прекрасно", - восторгался он. Путина на матче не было, но, пишет Иоффе, он присутствовал за кадром. Сообщалось, что Путин позвонил российскому тренеру до начала игры и сказал, что его интересуют только "результаты". "Это объяснило бы комически напряженную безрадостность российского тренера", - отмечает автор статьи. "Путин, возможно, что-то задумал: такой триумф все россияне воспринимают как победу, независимо от того, поддерживают они его авторитарное правление или нет. Нечто подобное дает ему такой всплеск поддержки в стране, который трудно с чем-то сопоставить, особенно после того, как в течение года он все больше оказывался в изоляции на Западе из-за своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году", - считает журналистка. "Вопрос в том, что он сделает с этой прекрасной и заслуженной победой. В последний раз, когда Россия хорошо выступила на мировом спортивном событии, Путин на волне успеха вторгся на Украину - дважды. Будем надеяться, что на сей раз он предпримет нечто более безобидное или вовсе позволит своей стране праздновать просто так. Но не слишком рассчитывайте на это - как и на победу России в финале", - рекомендует Йоффе. Источник: The Washington Post