Увеличение количества женщин в правлении компаний приводит к падению прибыли на 12%, поскольку они "меньше рискуют"

"Исследователи из Норвегии, Германии и США изучили влияние увеличения числа женщин-руководителей на результаты деятельности компаний в Норвегии. Если в правлении компании количество женщин увеличивается с одной до двух, утверждают они, прибыль фирмы снижается на 12,3 %", - передает Daily Mail.

"В Норвегии в 2003 году был принят закон, согласно которому в советах директоров компаний, зарегистрированных на бирже, должно быть 40% женщин, - сообщает газета. = Опираясь на данные, полученные после 2003 года, ученые обнаружили, что увеличение числа женщин повлекло за собой падение прибыли, что, по их словам, может объясняться тем, что женщины "меньше рискуют". Норвежские фирмы после 2003 года этого набрали более низкие баллы с точки зрения производительности, отраженной в финансовой отчетности, и характеризовались меньшим количеством рисков. Однако, по словам исследователей, более низкий риск может положительно повлиять на долгосрочный успех компаний и их выживание".

"В исследовании, о котором сообщает издание Leadership Quarterly, анализируется информация из баз данных о лидерах компаний и финансовая отчетность", - говорится в статье.

"Согласно результатам исследования, введение квоты успешно и значительно повысило присутствие женщин в правлениях компаний. После введения квоты повысился средний уровень образования директоров компаний. (...)", - пишет Daily Mail.

"В качестве контрольных групп изучались фирмы из Финляндии, Швеции и Дании, где нет законов, требующих присутствия в советах директоров женщин. Ученые рассматривали общедоступные данные, такие как средний срок пребывания в должности, средний возраст, национальность и средний уровень образования (...) ", - говорится в статье.

"Они проанализировали различия между основной и контрольными группами до введения квоты и после нее. Результаты их исследования позволяют предположить, что введение квоты повлияло на эффективность работы компаний.

Они предполагают, что это связано с тем, что увеличение числа женщин-директоров и их неприятие риска могли стать фактором сокращения прибыли", - подчеркивается в публикации.

"(...) Увеличение числа женщин с одной до двух в правлении, состоящем из четырех директоров, снижает операционный доход этой фирмы в отношении активов на 12%, - пишут авторы исследования (...). - Кроме того, мы считаем, что квота в значительной степени отрицательно влияет на производительность изучаемых фирм, а риск фирм значительно сокращается".

"(...) После 2003 года они обнаружили "значительное" негативное влияние квоты на прибыль, которая измерялась как доходностью активов, так и операционным доходом, деленным на общую сумму активов", - резюмирует газета.