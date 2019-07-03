Каким синдромом страдает Ким Чен Ын?

"Для президента США Дональда Трампа северокорейский правитель Ким Чен Ын выглядел "очень хорошо и очень здоровым". Но Марк Сигел, врач и медицинский обозреватель американского телеканала Fox News, предполагает, что тучный и курящий Ким может страдать синдромом ожирения-гиповентиляции. Что это значит?" - задается вопросом австрийское издание Kurier.

"Синдром ожирения-гиповентиляции означает, что из-за сильно выраженного лишнего веса или ожирения дыхание становится слишком медленным и поверхностным", - пояснил в разговоре с Kurier пульмонолог и главный врач одной из клиник Вены Норберт Феттер.

"Речь идет о нарушении автоматизма дыхания, мозг невольно сокращает частоту вдохов в минуту. Объяснения того, почему ожирение отрицательно влияет на автоматизм дыхания, нет. Однако последствием синдрома является хронический дефицит кислорода, приводящий к усталости и нарушениям концентрации", - передает издание.

"Одновременно в недостаточном объеме выдыхается углекислый газ, его уровень в крови растет. "Это может приводить даже к потере сознания", - говорит эксперт".

Ранее это заболевание называли синдромом проклятия Ундины, отмечает журналист Эрнст Мауритц. Ундина - мифологическое существо женского пола. Она влюбилась в человека, и "когда он изменил ей и бросил ее, она наказала его тем, что при каждом вдохе он был вынужден думать о дыхании", пояснил Феттер. Единственной эффективной терапией этого синдрома, по его словам, является снижение веса.

Зачастую данное заболевание сопровождается и синдромом апноэ во сне. "В этом случае поступлению кислорода препятствуют жировые отложения в области мягкого нёба. В положении лежа они давят на гортань и закрывают дыхательные пути. (...) При апноэ во сне дыхательные пути больного настолько сужены, что дыхание значительно затруднено или вовсе невозможно", - говорится в статье.

"Эффективная терапия синдрома апноэ во сне состоит в ношении ночью специальных масок. "Они увеличивают давление в дыхательных путях, оттесняя жир", - говорит Феттер. Без такой терапии из-за дефицита кислорода повышается риск развития инфаркта и инсульта (...)".

"Все это может приводить к значительному сокращению продолжительности жизни, - подчеркивает Феттер. - Одновременно из-за проблем с дыханием все более тяжелой становится и повседневная жизнь", - передает Kurier.