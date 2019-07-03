Иванка Трамп, вездесущая "Первая дочь"

"37-летняя Иванка Трамп, как и ее муж Джаред Кушнер, занимает официальную и неоплачиваемую должность советника Белого дома. Она отвечает за продвижение женщин на работе, но в последние дни оказалась вездесущей и сопровождала своего отца настолько часто, что вызвала множество иронических замечаний", - пишет корреспондент Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари.

"На саммите G20, организованном Японией в Осаке, фотографы увековечили ее между президентом США и премьер-министром Японии во время уединенной беседы", - говорится в статье.

"Очень необычная советница, лишенная какого-либо опыта во внешней политике, имела возможность сопровождать президента Соединенных Штатов в его исторической поездке в Северную Корею, которую она охарактеризовала как "невероятную". Это вызвало раздраженное замечание демократа-представителя штата Нью-Йорк Александрии Окасио-Кортес. "Возможно, этого кого-то шокирует, но звание дочери... не придает никакой профессиональной квалификации", - заверила она в своем аккаунте в Twitter, после чего социальная сеть стала публиковать поток фотомонтажей, где молодая женщина изображена в центре различных исторических сцен, таких как Ялтинская конференция или первые шаги человека на Луне", - указывает автор статьи.

"Дважды в интернете распространялось имя Иванки Трамп как кандидата на занятие высоких постов: сначала посланника США в ООН, затем директора Всемирного банка. Президент вовсе не пытался развеять эти слухи, скорее поддерживал их, в частности, в октябре 2018 года по поводу первого поста заявил, что он не "уверен, что в мире найдется кто-то более компетентный". Насчет второго поста в апреле в интервью журналу The Atlantic Трамп также заверил, что его дочь "очень хорошо разбирается в цифрах". Позже, когда молодую женщину спросили об этом, она сказала, что отказалась от такого предложения", - указывает журналист.