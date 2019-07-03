Добро пожаловать в Магадан, или как кризис между Россией и Грузией превращается в абсурд

"Вы больше не можете посещать теплую Грузию, открывая для себя ее пляжи, ее сладкое вино и легендарное гостеприимство ее жителей? Без проблем, компания "Уральские авиалинии" доставит вас на окраины российского Дальнего Востока, на холодные берега Охотского моря, заполненные медведями и комарами. Такое "коммерческое предложение" российской авиакомпании в разгар лета многих заставило встрепенуться", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Своим клиентам, забронировавшим рейс в очень популярный среди российских туристов город Батуми, известный своим мягким черноморским климатом, в сообщении, опубликованном во вторник, 2 июля, в социальных сетях, компания предлагает слетать в куда менее гламурный Магадан, расположенный примерно напротив Аляски", - иронизирует журналист.

"Указ о запрете полетов между Россией и Грузией в конце июня подписал сам Владимир Путин, он должен вступить в силу начиная с 8 июля", - указывает Le Monde.

"Хотя митинги, начавшиеся в Тбилиси вечером 20 июня, переросли в беспорядки, и политический кризис продолжается, в Грузии не было отмечено никакой враждебности по отношению к российским гражданам, при том, что страну ежегодно посещали более 1,5 миллиона российских туристов. По мнению многих наблюдателей, таким усилением напряженности Владимир Путин, видимо, доставил себе удовольствие с малыми затратами устроить эффектный кризис между соседями, в то время, как рейтинг его популярности продолжает падать", - комментирует Виткин.

"Эпизод с "Магаданом" прекрасно иллюстрирует абсурдность этого искусственно раздутого российско-грузинского кризиса. Возможно, этой акцией компания даже намеревалась показать Кремлю свое плохое настроение - или, проще говоря, вызвать фурор в интернете, каким бы негативным он ни оказался. Поскольку в подсознании россиян Магадан остается тесно связанным с ГУЛАГом", - отмечает автор статьи.

"Российские социальные сети, которые никогда не скупятся на грубоватые шутки, не преминули отреагировать на странный выбор "Уральских авиалиний", отдающий советизмом. Среди десятков недовольных сообщений один пользователь интернета с иронией заметил, что "раньше такая поездка была хотя бы бесплатной". Другой спародировал официальный и помпезный тон, связанный с наказаниями в СССР, и заявил: "Те, кто хотел посетить Грузию, будут отправлены в Магадан", - передает автор публикации.

"С грузинской стороны стратегия не изменилась: как и все, что касается российско-грузинского кризиса, посты и статьи, посвященные этой авиационной авантюре, сопровождались десятками комментариев с сердечками, с призывами к российским туристам по-прежнему посещать "незаменимую" Грузию и предложениями бесплатного жилья для самых преданных ее поклонников ", - пишет Le Monde.