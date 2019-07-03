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3 июля 2019 г.
3 июля 2019 г.

Петер Расони | Neue Zürcher Zeitung

Евросоюз делает ставку на преемственность

"Выдвинув кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, главы правительств ЕС поддержали убежденную европейку. Вероятно, она сблизит государства ЕС, однако вряд ли обеспечит большой инновационный потенциал", - отмечает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Петер Расони.

Решение о выдвижении кандидатуры немецкого министра обороны стало "сюрпризом", пишет издание. "В Германии до этого считалось, что она перешагнула свой политический зенит, а теперь она внезапно сделала весьма большой прыжок в карьере", - говорится в статье.

"Неслучайно, вероятно, то, что немку поддержал именно президент Франции Макрон, - отмечает автор публикации. - Так же, как и суперзвезда Макрон, фон дер Ляйен долгое время была образцовой представительницей немецкой политики. Она добилась многого: врач, мать семерых детей, опыт жизни за границей, блестящая манера держать себя. Едва начав свой политический путь в ФРГ в 2005 году, она стремительно поднялась до должности министра по делам семьи, министра труда, министра обороны. Все, за что бралась фон дер Ляйен, казалось, удавалось ей в два счета, - пишет издание. - (...) Как и Макрон, она крайне амбициозна, коммуникабельна, опытна и, кроме того, свободно говорит на английском и французском языках".

"В целом, кадровые решения в Брюсселе отражают сильное желание преемственности, - полагает Расони. - В лице фон дер Ляйен Еврокомиссией будет управлять решительная европейка, которая уже тесно сотрудничала с Францией в вопросах обороны. Будущий президент Европейского центробанка Кристин Лагард обеспечит дальнейший доступ южных стран к денежной машине Еврозоны. А в лице Шарля Мишеля на посту главы Евросовета уже во второй раз функцию посредника между европейскими лидерами будет выполнять бельгиец".

"У этого есть две оборотных стороны. Во-первых, Европарламент чувствует себя обделенным, так как в расчет не был принят ни один из его главных кандидатов. (...) Во-вторых, стремление к преемственности в кадровых вопросах демонстрирует слабое желание к инновациям и обновлениям в ЕС, проблем у которого не убавляется", - комментирует Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung


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