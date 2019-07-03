Она выдавала все ядерные тайны Великобритании

"На протяжении 40 лет секретарша Мелита Норвуд передавала Советскому Союзу все секретные документы, которые оказывались на ее рабочем столе. Наказание предательница не понесла", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В Москве у Норвуд был псевдоним "Хола", и она хранила верность Советскому Союзу независимо от того, руководил ли коммунистической сверхдержавой Иосиф Сталин, Никита Хрущев или Леонид Брежнев", - отмечает автор статьи Свен Феликс Келлерхоф.

"Когда Мелиту Норвуд официально разоблачили, она была уже прабабушкой. Перед репортерами, собравшимися перед ее домом, она предстала безобидной и неосведомленной: "Моя память уже не та, что была когда-то". Но другие ее высказывания показали противоположное, ведь "Хола" также сказала: "Я снова поступила бы также". В разговоре с ВВС она объяснила свое предательство: "Я хотела предотвратить поражение системы, дорого заплатившей за то, чтобы обеспечить простых людей доступными продуктами питания и транспортом, образованием и здравоохранением". Она была убежденной коммунисткой - очевидно, до конца своих дней", - повествует издание.

"С 1932 года она работала секретарем в Британской ассоциации исследований в области цветных металлов. Это было исследовательское объединение, которое с годами приобрело ключевое значение для британской оборонной промышленности и ядерных исследований, - пишет Келлерхоф. - Вероятно, с 1937 года она снабжала сотрудника советской спецслужбы НКВД копиями документов, которые оказывались на ее рабочем столе" .

"Говорят, "Хола" знала о британских исследованиях в сфере ядерного оружия больше, чем министры послевоенного премьера Клемента Эттли, ведь лейборист (и последователь Уинстона Черчилля) распорядился о том, чтобы из соображений безопасности не все члены кабинета имели право быть посвященными в ядерные тайны Великобритании", - отмечает издание.

"Невозможно установить, какие шпионы дали КГБ решающую информацию, позволившую Советскому Союзу провести 29 августа 1949 года испытания своей первой атомной бомбы, копии оружия, разрушившего Нагасаки. Была ли это Норвуд?(...)". "В любом случае, - пишет Келлерхоф, - Мелита Норвуд имела гораздо большее значение, чем супружеская пара Этель и Юлиус Розенберг, члены шпионажной группы, казненные в 1953 году".

"Предположительно в 1965 году, спустя почти 30 лет шпионской деятельности, на Норвуд обратила внимание британская разведка. Но к тому времени значимость Британской ассоциации исследований в области цветных металлов существенно упала. Норвуд не трогали вплоть до ее выхода на пенсию в 1972 году", - говорится в статье.

"Ее многолетнее предательство вскрылось лишь 27 лет спустя. Перебежчик из КГБ Василий Митрохин в 1992 году привез с собой кипы копий секретных документов. MI5 и MI6 детально изучили бумаги. (...) Только после этого общественность узнала о предательстве Мелиты Норвуд".

"Наказана она не была. Тогдашний министр внутренних дел Джек Стро решил, что 87-летней женщине ввиду ее возраста больше нельзя предъявлять обвинение. (...) Норвуд умерла в 2005 году, так и не ответив за содеянное. Спустя девять лет после ее смерти новые документы из советских источников показали, что "Холу" ценили в Москве якобы больше, чем всех членов "Кембрижской пятерки" вместе взятых", - пишет Die Welt.