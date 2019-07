3 июля 2019 г. Чико Харлан и Стефано Питрелли | The Washington Post В Риме Путин встретится с Папой и дружественными Кремлю политиками "Когда популистское правительство Италии пришло к власти в прошлом году, казалось, оно подарило президенту России Владимиру Путину все, что он мог хотеть от крупной западноевропейской страны. Новые итальянские лидеры были агентами хаоса, настроенными против истэблишмента, и с подозрительностью относились к Европейскому союзу, наращиванию сил НАТО в Восточной Европе и санкциям против Москвы. Но год спустя Путин обнаружил в Италии нечто более скромное: правительство, которое тепло отзывается о Кремле, но при этом не совершило кардинального отхода от политики, одобряемой Вашингтоном и другими европейскими столицами", - пишет The Washington Post. "Путин планирует посетить Рим в четверг в рамках однодневного визита, который, по словам аналитиков, призван развивать дружбу между странами в то время, когда Россия играет более амбициозную и противоречивую роль во всем мире", - указывает газета, сообщая, что запланированы встречи российского президента с президентом и премьер-министром Италии, а также с Папой Франциском. Премьер-министр Джузеппе Конте "выступал за повторное присоединение России к "большой семерке" которая временно отстранила от участия Россию как восьмого членства после аннексии Крыма в 2014 году. Другие члены правительства, в том числе вице-премьер Маттео Сальвини, выступили против санкций, назвав их "безумием", напоминает издание. "Но в то же время Италия не использовала свое право вето, чтобы предотвратить возобновление европейских санкций против России, введенных после кризиса на Украине, - отмечает издание. - Вместо этого итальянское правительство предприняло менее крупные шаги для поддержания здоровых связей с Россией. Как ультраправая Лига Сальвини, так и Движение "Пять звезд", выступающее против истеблишмента, называют Россию партнером по безопасности на Ближнем Востоке, подчеркивая при этом экономические выгоды ведения бизнеса с Москвой, особенно в случае отмены санкций". "Тем временем Италия пытается сбалансировать свои отношения с Россией и свою лояльность Соединенным Штатам, - подчеркивается в статье. - В прошлом месяце Сальвини посетил Вашингтон, и администрация Трампа похвалила Италию за ее жесткую позицию в отношении миграции". "России выгодно сохранять дружеский голос в Европе, но в то же время она знает, что Италии есть свои пределы", - считает Стефано Стефанини, бывший посол Италии в НАТО и директор брюссельского офиса консалтинговой компании Project Associates. "(...) Итальянские лидеры сохраняют относительное спокойствие по поводу угрозы российской дезинформации, которая распространяется в интернете, - указывает The Washington Post, хотя и звучат предупреждения, что "российские социальные сети и пропагандистские кампании "пытались стимулировать" рост Северной Лиги Сальвини, одновременно прилагая усилия, чтобы поддерживать страх перед иммиграцией и скептицизм в отношении Европейского Союза. (...)". "Но даже до того, как нынешнее правительство пришло к власти, Россия на протяжении десятилетий поддерживала дружеские отношения с Италией - независимо от того, возглавляли ли страну колоритные медиа-магнаты, технократы или (...) левые, - напоминает газета. - Известно, что Путин отдыхал с Сильвио Берлускони на Сардинии и около Черного моря. Следующий итальянский премьер, Энрико Летта, присутствовал на открытии Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в то время, когда другие крупные западные лидеры не приехали в знак протеста против репрессивных законов против ЛГБТ- сообщества". "Италия сильно зависит от российского природного газа, и аналитики отмечают, что личность Путина - твердого и расчетливого - оказалась привлекательной для избирателей как в левой, так и в правой политической среде Италии (...) ", - говорится в статье. "Италия, пожалуй, единственная страна в Европе среди ключевых игроков, где от крайнего правого до крайнего левого сектора есть сквозной компонент - ориентация на Россию, - говорит Игорь Пелличчиари, профессор Университета Урбино в Италии и МГИМО в Москве. - Трудно найти хотя бы одну партию в Италии, которая сказала бы, что она против России". Источник: The Washington Post