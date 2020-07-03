Путин пожизненный президент России? Все не столь однозначно

"На референдуме 78% российских избирателей предоставили президенту России возможность продлить свой мандат до 2036 года. Но его желание состоит не в этом", - утверждает Арно Дюбьен, директор франко-российского центра "Обсерво" и сотрудник Центра международных и стратегических исследований (IRIS), в интервью Ouest-France.

"(...) Несмотря на занятные подробности и некоторые очевидные нарушения, мало кто сомневается в том, что большинство россиян сказали "да" на референдуме, который фактически предоставляет Путину возможность оставаться у власти до 2036 года; тогда ему будет 83 года. Означает ли это, что стоит говорить о пожизненном президентстве? В Москве в это верят немногие, в том числе и среди оппозиции. С помощью этой реформы Путин просто снял с повестки дня вопрос о своем преемнике в 2024 году. Он держит в своих руках календарный план и сам выберет время для своего ухода", - отмечает эксперт.

"(...) В январе и феврале еще предполагалось, что Путина могут назначить главой Государственного совета, неформальной структуры, которая могла бы обладать существенным весом, или главой усиленного Совета безопасности РФ. Он также мог бы снова стать президентом президентской партии. Но по русской традиции власть находится в Кремле. И Путин не хотел допускать ситуации двоевластия, которая в российской истории неминуемо напоминает о трагических эпизодах распада государства. В конце концов, Путину и части его окружения пришло в голову, что проще всего будет переписать Конституцию. Это беспрецедентное решение удивило и встревожило многих, в том числе среди тех, кто проголосовал за конституционную реформу из-за содержавшихся в ней общественных и социальных мер. Однако риторика Путина по поводу стабильности, преемственности принесла свои плоды. Впрочем, это ничего не решает: рано или поздно Путину придется уйти", - указывает Дюбьен.

"(...) Россия - не Северная Корея. Путину приходится иметь дело с системой, которую отчасти он сам создал и заложником которой он отчасти является. Бюрократия как таковая тоже является игроком. Еще вокруг него есть олигархи, которые нередко конфликтуют друг с другом. К Путину часто обращаются за помощью, чтобы он выступил в роли арбитра, что он делает все более и более неохотно. Парламентская оппозиция, т. е. Коммунистическая партия, Либерально-демократическая партия (крайняя справа) Жириновского и "Справедливая Россия", которую возглавляет Сергей Миронов, является довольно послушной оппозицией, во всяком случае, по вопросам внешней политики. Коммунистическая партия привлекает больше внимания, потому что это настоящая партия с идеологией и структурой. Мы видели, как она призывала голосовать "нет" на референдуме", - анализирует эксперт.

"(...) Алексей Навальный больше известен на Западе, чем в России. (...) Правительство видит в нем потенциальную угрозу, отсюда и репрессии, которым он подвергается, однако его аудитория ограничена. Не очень понятно, кто сегодня может воспрепятствовать Путину или путинизму. Остается одна неизвестная: Путин выходит из референдума усиленным, но ради чего?" - задумывается собеседник издания.