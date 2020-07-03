Условия Москвы

"После последнего саммита по восточноукраинскому конфликту советники Путина, Макрона, Зеленского и канцлера Меркель встречаются в Берлине. По информации Der Spiegel, Россия настаивает на уступках со стороны Киева".

"В переговорах о конфликте на востоке Украины Москва настаивает на быстром правовом урегулировании статуса сепаратистских территорий Донецка и Луганска. Это следует из неофициального рабочего документа российской делегации, которая в эту пятницу и субботу встретится в Берлине с представителями Украины, Германии и Франции. Лондонский центр "Досье" получил документ из правительственных кругов России и поделился им с Der Spiegel", - говорится в статье.

"Согласно документу, российская сторона требует, чтобы Киев до 6 июля представил в Минской контактной группе проект изменения украинской конституции. Она должна определить путь для будущего особого статуса сепаратистских регионов в составе Украины", - передает издание.

"Сепаратистскими территориями управляют промосковские и контролируемые Кремлем правители. Благодаря особому статусу территорий Россия рассчитывает на влияние на украинскую политику после возможного окончания конфликта. В документе Москва ставит дальнейшие шаги к такому статусу в зависимость от представления Украиной требуемого проекта изменения конституции".

"Согласно документу, Россия также требует, чтобы Киев предпринимал больше усилий для реализации так называемой "формулы Штайнмайера", определяющей, что сепаратистские территории автоматически получат долговременный особый статус, как только ОБСЕ признает проводимые там выборы честными и свободными. Киев еще раз одобрил эту формулу на последней встрече глав государств и правительств в "нормандском формате", которая прошла в декабре в Париже. Но конкретная ее реализация по-прежнему вызывает вопросы".

"На парижском саммите также был закреплен режим прекращения огня на востоке Украины, согласованы дальнейший развод войск и новый обширный обмен пленными".

"Согласно неофициальному рабочему документу, российская делегация и в этих пунктах настаивает на дальнейших шагах со стороны Киева. Так, Украина до 6 июля должна "без дополнительных условий" составить в определенном формате список пленных, освобождения которых она требует от сепаратистов. Последние взамен также должны представить соответствующий список пленных", - передает Der Spiegel.