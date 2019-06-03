Они жертвуют не украденные деньги

"Парки для священников: жители Екатеринбурга протестуют против строительства гигантского храма, но московский патриархат не отступает", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"После протестов жителей Екатеринбурга против строительства гигантской церкви в городском парке слова московского патриарха звучали почти как угроза, - отмечает журналистка Керстин Хольм. - Люди вынесли большой урок из советской эпохи, заявил глава РПЦ патриарх Кирилл после освещения нового храма в Страсбурге. Они, по его словам, осознали, что без Бога невозможно построить счастливую жизнь. Поэтому в России сегодня строится по три церкви в день. За последние десять лет, по словам патриарха Кирилла, в России построили 30 тыс. храмов".

"Строительство церквей - действительно одна из немногих развивающихся сфер в стране, - указывает издание. - В то же время число школ за последние 20 лет сократилось примерно на треть, а количество больниц за последние годы уменьшилось почти вдвое с примерно десяти до пяти тысяч. Кроме того, россияне, по наблюдениям религиоведа Александра Солдатова, все реже ходят в церковь. В соцсетях заявление патриарха вызвало в основном недовольство".

"Тем больше строительство церкви в Екатеринбурге становится для московского патриархата делом принципа, считает Солдатов. Ведь РПЦ не только потерпела тяжелое внешнеполитическое поражение в результате признания украинской автокефалии Патриархом Константинопольским. Ранее протесты гражданского общества в Москве уже привели к тому, что церковь, которую планировали построить в парке "Торфянка", построена все же не была". В Санкт-Петербурге после протестов населения также отказались от передачи РПЦ Исаакиевского собора, функционирующего сегодня как музей.

В Екатеринбурге тем временем ищут альтернативный участок под строительство храма. Пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков, в свою очередь, заявил, что "церкви в России всегда строились в лучших местах, скверах, охранных зонах, которые русский человек ни для чего другого, кроме храмов, не предусматривал". "Телевизионный пропагандист Владимир Соловьев в эфире государственной радиостанции VestiFM назвал екатеринбургских демонстрантов "бесами", - передает издание.

"Сам патриарх также имеет особый интерес к Екатеринбургу, который, как считается, играет центральное значение в культе о царе-мученике в кругах российской церкви. Это консервативное течение, которому симпатизируют многие идеологи режима, видит в жестоком убийстве последнего царя, совершенном почти сто один год назад, мистическую жертву, которой свергнутый правитель искупил грехи своего народа. Благодаря стараниям патриарха, митрополита, а также губернатора Евгения Куйвашева, в строительстве храма (...) участвуют промышленные гиганты региона", - говорится в статье.

"В заботе об исторических храмах, приходящих в упадок по всей стране, церковь тем временем не видит своей ответственности, - пишет Хольм в заключение. - Это не рентабельно, можно услышать в церковных кругах".