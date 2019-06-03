Слишком много спорта вредит либидо

"Регулярная физическая активность позволяет лучше узнать свое тело, повысить самооценку и благодаря усовершенствованной фигуре чувствовать себя более желанным: все это, несомненно, полезно для либидо. Но в этом вопросе лучше меньше да лучше: спорт высокого уровня способен также привести к сильной усталости, как физической, так и психической, и быть связанным со снижением сексуального желания", - пишет журналистка Le Figaro Анна Лефевр-Балейдье.

"Это общеизвестный факт. Женщины, участвующие в марафонах и тренирующиеся интенсивно, особенно когда они очень худые, часто имеют проблемы с менструальным циклом и блокированием функции яичников, что приводит к отсутствию месячных", - поясняет профессор Патрис Лопес, гинеколог и бывший директор кафедры сексологии западного университетского больничного центра. - Такие расстройства исходят от мозга. Помимо прочего, нарушается секреция эндорфинов и пролактина, и это также влияет на либидо".

"А как насчет мужчин? На этот вопрос попытались ответить два года назад профессор Энтони Хэкни и его сотрудники из университета Северной Каролины в США. Его команда вплотную занялась проблемой воздействия стресса на выработку гормонов. Перед проведением анализа образцов крови спортсменов, исследователи предприняли опрос заинтересованных лиц с помощью онлайн-анкеты о продолжительности и интенсивности их тренировок, а также об их половом влечении. В эксперименте приняли участие около 1100 мужчин, заядлых любителей бега, езды на велосипеде и триатлона. Согласно их ответам, у спортсменов, которые занимались дольше и интенсивнее всего, оказывалось при этом самое низкое либидо. И наоборот", - пишет Le Fgaro.

"По мнению исследователей, такие результаты не позволяют утверждать, что злоупотребление спортом вызывает снижение сексуального желания, а только то, что одно связано с другим, - передает журналистка. - Между тем, настаивают исследователи, речь не идет об отправке негативного месседжа по поводу спорта".

Профессор Лопес отмечает: "Проблемы касаются только спортсменов мирового уровня".

"Данное исследование также доказывает, что занятия спортом в умеренной форме идут рука об руку с хорошим либидо", - резюмирует газета.