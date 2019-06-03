Какие шумы облегчают засыпание

"Блокируя другие звуки, белый шум производит расслабляющий эффект", - пишет Le Figaro.

"И взрослым, и детям нравятся расслабляющие звуки. Об этом свидетельствует поток музыки "дзен", которая задает ритм позам йоги или сопровождает последователей медитации. У некоторых людей особым успехом пользуется "белый шум" ветра, плеск волн, звук ручья...", - отмечает журналистка.

"Почему мы называем это "белым шумом"? По аналогии с белым светом, продуктом смешения волн разной длины. Белый шум соответствует такому же совмещению, с тем отличием, что речь идет о звуковых волнах. Насыщая наши слуховые рецепторы - каждый из которых чувствителен к определенной частоте - белый шум стремится замаскировать другие звуки или, по крайней мере, ослабить их", - поясняет автор статьи.

"Когда вы делаете записи в лаборатории сна, время от времени вы открываете кран и запускаете текущую воду, чтобы произвести белый шум и заставить ребенка быстрее заснуть", - признается доктор Мари-Жозеф Шалламель, педиатр, специалист по расстройствам сна у детей и секретарь ассоциации Prosom (Национальная ассоциация содействия знаний о сне).

"Исследователи уже долгое время пытаются прояснить эту тему. В 1990 году британские ученые в родильном доме королевы Шарлотты в Лондоне исследовали 20 новорожденных и обнаружили, что восемь из десяти засыпали в течение пяти минут, услышав белый шум. С тех пор были проведены другие исследования, которые ставят под сомнение этот эффект и даже указывают на его риски. Так, в октябре прошлого года калифорнийские исследователи подняли вопрос о негативном влиянии белого шума на "функциональную и структурную целостность центральной слуховой системы и мозга в целом", - передает Le Figaro.

"Кроме того, сон - это не только шум", - говорится в статье". Доктор Шалламель предупреждает: "Если колыбельная и сказка перед сном являются частью ритуала, который позволяет ребенку спокойно заснуть, то мы всегда покидаем комнату прямо перед этим моментом. Сон не должен главным образом вызываться какой-либо музыкой или шумом, поскольку в таком случает может произойти развитие условного рефлекса, и во время ночных пробуждений младенцу понадобится этот звук для того, чтобы уснуть".

"Такое замечание, естественно, относится ко всем, включая взрослых. Тем более то, как мы обычно слушаем этот пресловутый белый шум на смартфоне или планшете, имеет негативные последствия: разве эти устройства не находятся под подозрением в том, что своим голубоватым светом они нарушают наш сон?" - задается вопросом журналистка.