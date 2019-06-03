Как русский kompromat напрашивается на Ибицу

"17 мая немецкие газеты Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel показали видео, которое разрушило австрийскую правую коалицию. На видео, снятом в 2017 году на испанском острове Ибица, на снимках изображен вице-канцлер и бывший лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе, готовый предложить племяннице российского олигарха крупный государственный контракт в обмен на незаконное финансирование. Видео стало ловушкой, которая привела к отстранению Штрахе, а также к отставке канцлера Себастьяна Курца. В деле замешана россиянка Алена Макарова, так называемая племянница богатейшего олигарха, однако метод, использованный для заманивания в ловушку Штрахе, напоминает kompromat", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Мари-Амаэль Туре.

"Применяемый спецслужбами в эпоху КГБ "компромат" - это российский термин, обозначающий компрометирующие документы, касающиеся некоего публичного лица или политика, используемые для его устранения", - говорится в статье.

"Бум компромата в России, особенно в 1990-х годах, следует рассматривать в двойном контексте. Он подпитывался не только изменениями, обусловленными распадом Советского Союза, но и подходами российской политики, сложившимися во времена холодной войны", - резюмирует Алена Леденева в своей книге "Как реально работает Россия: неформальные практики, которые сформировали политику и бизнес".

"Профессор политики и социологии Лондонского университета Алена Леденева выделяет четыре типа компромата. Политический, который состоит в выявлении случаев злоупотребления властью, экономический, когда речь идет о дискредитации деятелей, которые растрачивают казенные деньги, держат оффшорные счета или получают взятки. Криминальный, то есть стремящийся выявить связи, которые некий деятель может поддерживать с организованной преступностью, и частный компромат, который используется для заманивания в ловушку публичного лица путем распространения, чаще всего, снимков и скандальных видеороликов, связанных с его личной жизнью", - передает Le Temps.

"Так, весной 1999 года генеральный прокурор России Юрий Скуратов был отстранен от должности после того, как по телевидению был распространен видеоролик, подлинность которого так никогда и не была доказана, где он был изображен в компании проституток, которым он якобы заплатил", - напоминает журналистка.

"Со своей стороны, прокремлевские телеканалы, такие как НТВ или LifeNews, не стесняются самостоятельно собирать компроматы против оппозиционеров, используя такие приемы как прослушивание телефонных разговоров или установка скрытых камер", - указывает автор статьи.

"После окончания холодной войны главными жертвами подобной дискредитации, порой клеветнической, становились русские, однако иногда пострадавшими оказывались и отдельные иностранные деятели. Так, Джон Вассал, британский помощник военно-морского атташе в Москве с 1954 по 1956 год, был сфотографирован вместе с однополым партнером в то время, когда в Великобритании гомосексуализм был запрещен, таким образом путем шантажа его вынудили стать одним из самых известных британских шпионов КГБ", - рассказывает Туре.

"Компромат возвращается на передний план в январе 2017 года, когда были запущены слухи о компрометирующих досье, хранящихся в России против Дональда Трампа", - пишет газета. Американским онлайн-изданием BuzzFeed были раскрыты документы, согласно которым российские шпионские службы собирали компрометирующую информацию на протяжении многих лет, в частности, о встречах президента США с проститутками в Москве, говорится в публикации.

"Подобные обвинения полностью отвергаются обеими сторонами. Трамп осудил ложную информацию, в то время как Кремль счел эти слухи абсурдными, расценив их как попытку подорвать отношения между двумя странами", - комментирует автор статьи.