Россия, Израиль и Иран

"Белый дом недавно объявил о трехсторонней встрече в июне советника президента США по безопасности Джона Болтона, его израильского коллеги Меира Бен-Шаббата и секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Напомним, что в то же самое время Кнессет проголосовал за свой роспуск и проведение новых выборов", - пишет во французском издании Mediapart.fr журналист Жан-Поль Бакиаст.

"На этом саммите будут обсуждаться вопросы безопасности в регионе. Израиль безоговорочно объявил, что на этом саммите сначала будет рассмотрен вопрос о роли Ирана в Сирии", - говорится в публикации.

"Это удивит тех, кто считает, что стратегический альянс между Россией и Ираном базируется на прочной основе, уже проверенной и не подлежащей обсуждению, особенно с США и Израилем. На самом деле, этот союз хотя и не вызывает сомнений, но все же не лишен не лишен турбулентности", - указывает автор статьи.

"Известно, что Израиль всегда опасался внедрения Ирана в этом регионе. Хотя, с учетом диспропорции сил, и не рассматривал возможности серьезной военной конфронтации с Тегераном, он хочет избежать постоянных конфликтов, стоимость которых может оказаться существенной. В связи с этим Израиль давно требовал, чтобы весь иранский контингент был выведен из Сирии. Официальная позиция России в этом отношении всегда заключалась в том, что участие Ирана в Сирии является законным и не противоречит международному праву", - поясняет обозреватель.

"Реалистично было бы полагать, что Москва не хочет, чтобы Иран установил в Сирии силы, которые могли бы поставить под угрозу волю России к стабилизации региона. В частности, Иран в настоящее время строит военную базу в сирийском порту Банияс, неподалеку от российской базы в Латакии. В конце концов, она может стать опорным мостом для устойчивого иранского вовлечения в Средиземноморье, что противоречит масштабной миротворческой роли, которую намерена играть в регионе Россия", - комментирует Бакиаст.

"Следует отметить, что после выхода США из Договора о нераспространении ядерного оружияю Москва все же попросила Тегеран не принимать поспешных решений, которые могут привести к тому, что Иран приобретет ядерное оружие вне всякого контроля. Здесь Москва, похоже, опасается, что такие события могут иметь драматические последствия для поддержания мира, что крайне важно для ее собственной безопасности", - продолжает автор.

"Израиль будет приветствовать сдерживающую роль, которую Москва способна сыграть в контроле над иранскими устремлениями к усилению военного присутствия у своих дверей", - говорится в статье.

"Вызывает удивление, почему Джон Болтон, который не без оснований представляется инициатором встречи, согласился на ее организацию в Иерусалиме. Возможно, причина в том, что американские граждане еврейского происхождения, получившие особое влияние в рамках АИКОС (Американо-израильский комитет по общественным связям), хотят помочь Израилю лучше контролировать Иран. Влиятельное меньшинство среди российских граждан еврейского происхождения, безусловно, стремится к той же цели", - пишет Mediapart.