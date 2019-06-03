"Урал" - с помощью крупнейших атомных ледоколов Путин хочет овладеть Арктикой

"Россия создает сильнейшие ледоколы в мире, теперь на воду спустили и ледокол "Урал". Но зачем Путину нужен флот кораблей с атомными двигателями?", - задается вопросом немецкий журнал Stern.

"Как и в случае с "сестринскими" кораблями"Арктика" и "Сибирь", длина "Урала" составляет 173 метра и корабль оснащен двумя ядерными реакторами типа РИТМ-200. Оба реактора вырабатывают до 350 мегаватт электроэнергии. Это почти в пять раз больше, чем могут производить турбины современнейшего эсминца USS Zumvalt американского флота. (...) Корабли проекта 22220 - явно сильнейшие ледоколы в мире, - подчеркивает автор статьи Гернот Крампер. - Их водоизмещение составляет 33 тыс. тонн, и они могут пробивать лед толщиной трех метров".

"Эти ледоколы имеют особое значение для Москвы. Они укрепляют притязания России в Арктике. В Северном Ледовитом океане ледоколы являются магистралями, по которым движется военный и гражданский транспорт. По оценке Геологической службы США, в Арктике залегает 412 млрд баррелей нефтяного эквивалента".

"Морской путь, проходящий к северу от России и ведущий из многих регионов Азии в Европу, значительно короче южных маршрутов, - отмечает издание. - Москва надеется перенаправить часть мировой торговли на северный путь, однако для этого он должен быть свободным ото льда. Стратегическое преимущество данного пути заключается и в том, что маршрут пролегает через территориальные воды России".

"Мощные корабли сделают возможным и экспорт сжиженного газа. Наряду с ледоколами сейчас создается и флот ледокольных танкеров для перевозки газа. Торговля сжиженным газом считается перспективным направлением во всем мире, так как газ является более безвредным для окружающей среды, чем нефть и уголь. С помощью танкеров Москва может производить экспорт газа с месторождений, не подключенных к какой-либо газопроводной системе, и поставлять его клиентам по всему миру", - указывает Stern.