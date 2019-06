3 июня 2019 г. Джордж Арбутнотт и Джонатан Калверт | The Sunday Times России грозит запрет на участие в новой Олимпиаде в связи с обвинениями в допинге "России грозит запрет на участие в Олимпийских играх 2020 года в связи с обвинениями в том, что российские высокопоставленные чиновники в области легкой атлетике знали о сокрытии допингового нарушения прыгуна в высоту, которому предрекали, что он выиграет золото на Играх", - сообщила в воскресенье британская газета The Sunday Times. "Этот инцидент повлек за собой расследование, которое может подорвать усилия президента России Владимира Путина, нацеленные на то, чтобы убедить мир в том, что легкоатлетическая команда его страны, вокруг которой разгорелся скандал, должна быть допущена к участию в международных соревнованиях", - пишет издание. "Как сообщили The Sunday Times источники, представители Всероссийской федерации легкой атлетики вступили в сговор, чтобы помочь Данилу Лысенко, чемпиону мира по прыжкам в высоту в помещении, избежать отстранения за то, что он не проинформировал специалистов допинг-контроля о своем местонахождении в прошлом году. Утверждается, что были сфабрикованы документы, чтобы создать видимость того, что 22-летний Лысенко был слишком болен, чтобы сообщить о своем местонахождении. Документы оказались предоставлены поддельными врачами из фальшивой клиники в Москве. Адрес здания оказался объектом под снос", - говорится в статье. "Источник, знакомый с расследованием действий России, сообщил: "Клиника оказалась фиктивной от начала и до конца, от регистрационных номеров до ложных имен врачей и сфальсифицированных документов. Никакой клиники не было". "Использованный адрес - это реальным адресом, где находилось здание под снос. Они солгали даже о снесенном здании". "Следователи из Athletics Integrity Unit, надзорного органа, созданного управляющей структурой легкой атлетики, изъяли данные с компьютеров и других электронных устройств в штаб-квартире Российской Федерации. В апреле в Монако вопросы о подделке были заданы Дмитрию Шляхтину, президенту федерации, - передает газета. - По словам источника, если обвинения в подделке будут доказаны, неизбежно, что спортсмены страны будут отстранены от Олимпийских игр в Токио в следующем году. Российская легкая атлетика может оказаться в спортивной изоляции еще на несколько лет. Сборной страны по легкой атлетике было запрещено участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, три года назад после того, как выяснилось, что она проводит государственную программу допинга". "Многие ожидали, что запрет будет снят в течение следующих шести месяцев. Восстановление России - ключевой вопрос, который будет вынесен на обсуждение на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Монако в следующие выходные", - напоминает The Sunday Times. "Сохранение санкций приведет в ярость Путина, который рассматривает спорт как жизненно важную часть пропагандистского наступления России на международной арене. Недавно он дал указание Олимпийскому комитету своей страны обеспечить перед Олимпийскими играми в Токио снятие запрета на участие российских спортсменов, - отмечается в публикации. - После запрета на участие российских спортсменов Лысенко был одним из немногих спортивных звезда страны, которым было разрешено соревноваться под нейтральным флагом. Он взял серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Лондоне и выиграл титул чемпиона мира по прыжкам в высоту в Бирмингеме в прошлом году". (...) Газета напоминает, что Лысенко заявил, по его делу распространялись лживые истории, но он не может обсуждать конкретные обвинения, пока ведется расследование. Ранее он говорил, что пропускал уведомления по невнимательности, о чем он сожалеет. "(...) В связи с Олимпиады в Токио в следующем году Путин отчаянно пытается снять запрет на участие российских спортсменов. Тем не менее, последний эпизод допинг-скандала грозит обернуться еще одним самонанесенным ударом по надеждам российской команды снова побороться за олимпийскую славу", - резюмирует издание. Источник: The Sunday Times