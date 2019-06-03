Рискованное украшение тела

"Опасность, которую несут в себе татуировки, зачастую недооценивается. Теперь ученые выяснили, что татуированная кожа плохо потеет", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Команда исследователей под руководством психолога Маури Люткемайера из Колледжа Альма в Мичигане обследовала 10 мужчин в возрасте 20-22 лет. Для того, чтобы сравнить реакцию кожи каждого отдельного участника, ученые выбрали мужчин, у которых татуировки присутствовали только на одной стороне тела. Чтобы заставить их кожу потеть, исследователи использовали химическое вещество пилокарпин. Затем они сравнили количество и состав пота на участках кожи с татуировками и без. Результат: татуированная кожа выделяла в два раза меньше пота, чем кожа без татуировок. При этом концентрация соли в поте на татуировках была почти в два раза выше", - передает издание.

Такая взаимосвязь особенно неблагоприятна для спортсменов, имеющих большие татуировки: "они не смогут в достаточной степени охладить свое тело и должны считаться с возможными потерями работоспособности или даже осложнениями для здоровья", говорится в статье.

"При нанесении татуировки игла доходит до второго слоя кожи, называемого также "дерма". Именно там находятся наши потовые железы", - поясняет издание.

Феликс Бертрам, главный врач дерматологической клиники и клиники пластической хирургии в Ленцбурге и Аарау, допускает, что "воспалительная и коррозионная реакция татуированного слоя кожи может с большой долей вероятности влиять на ее способность выделять пот", но для того, чтобы это влияние стало критическим для терморегуляции, тело человека, по его мнению, должно быть покрыто татуировками на 70-90%.

Более важным Бертрам считает влияние на организм используемых для татуировок красителей. "Одно американское исследование еще несколько лет назад показало, что почти каждая десятая татуировка сопровождается аллергическими реакциями. Пострадавшие, зачастую на протяжении нескольких месяцев, страдают от сыпи, зуда, отеков", - указывает издание.

"В 2013 году немецкий экспертный журнал Öko-Test изучил 20 красок для татуировок. В каждой третьей краске были обнаружены серьезные загрязнения канцерогенными и потенциально канцерогенными веществами, такими, как полициклические ароматические углеводороды, нитрозамины, формальдегид и никель", - передает Tages-Anzeiger.