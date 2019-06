3 июня 2019 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Нанося Мадуро удар, Россия выводит ключевую поддержку в области обороны из Венесуэлы "Россия отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы, что ставит в затруднительное положение президента Николаса Мадуро, поскольку Москва взвешивает политическую и экономическую устойчивость лидера и растущее давление США, - передает The Wall Street Journal. - Российский государственный оборонный подрядчик "Ростех", который обучал венесуэльские войска и консультировал их по вопросам заключения контрактов на поставки оружия, сократил свой штат в Венесуэле всего до нескольких десятков человек - по сравнению с 1 тыс. сотрудников на пике сотрудничества между Москвой и Каракасом несколько лет назад, сообщил источник, близкий к министерству обороны России". "По словам людей, знакомых с ситуацией, постепенный вывод сил, который активизировался в течение последних нескольких месяцев, связан с отсутствием новых контрактов и признанием того, что режим Мадуро больше не имеет средств, чтобы продолжать оплачивать другие услуги "Ростеха", связанные с заключенными в прошлом контрактами", - отмечается в публикации. "(...) Вывод "Ростехом" постоянных и временных сотрудников является серьезным откатом для Мадуро, который часто ссылался на поддержку со стороны России и Китая как на знак того, что другие мировые державы готовы помогать ему в его ожесточенном противостоянии с США. Российская военная поддержка играла ключевую роль в обещании Мадуро защищать Венесуэлу от любого иностранного вторжения", - указывает The Wall Street Journal. "(...) При президенте России Владимире Путине экспорт оборонной продукции Москвы стал инструментом внешней политики. По словам одного из людей, знакомых с ситуацией, в некоторых местах за торговлей оружием следят сами сотрудники посольств, чтобы помочь укрепить связи с политическими партнерами от Азии до Южной Америки. "Ростех", которым руководит давний друг Путина Сергей Чемезов, столкнулся с финансовыми трудностями, поскольку санкции США сорвали несколько крупных контрактов", - передает газета. - Человек, близкий к российскому правительству, сообщил, что "Ростех" взвесил политические выгоды от поддержки Мадуро и растущие экономические долги режима, и это вынудило компанию принять стратегическое решение по связям с Каракасом. "Они считают, что борьба проиграна", - сообщил этот человек". "Последним крупным контрактом, выполненным "Ростехом", стало строительство в марте вертолетного учебного центра. Как ожидается, должны быть свернуты другие давнишние планы в том числе строительство производственного предприятия "Калашников", сообщили источники". "Российско-венесуэльские оборонные связи процветали при предшественнике Мадуро Уго Чавесе, заключившем контракты на поставку штурмовых вертолетов, реактивных истребителей и танков. "Это сотрудничество существенно разрослось, - заявил в интервью в среду посол России Владимир Заемский, давно находящийся на этом посту.- Помимо прочего, Венесуэла закупала штурмовые винтовки, многоцелевые самолеты, вертолеты моделей Ми-17, Ми-35 и Ми-26, танки Т-72, а также различные системы противовоздушной обороны. По его словам, из-за сложности вооружений, "очевидно, что венесуэльцы нуждались в российской помощи, и те контракты, которые мы подписали с 2006 года, предусматривали, среди прочего, подготовку венесуэльского персонала и обслуживание этого оборудования". "К концу прошлого года контракты по ракетам и системам ПВО все еще действовали, но деньги перестали поступать, сообщил человек, близкий к министерству обороны России. "Поскольку венесуэльцы не платят, зачем "Ростеху" оставаться там и оплачивать счета самостоятельно", - сказал он. Источник добавил, что уже несколько месяцев Венесуэла не оплачивает такие услуги, как обслуживание военной техники. С представителем "Ростеха" связаться не удалось. Представитель Кремля не ответил на запрос о комментарии", - говорится в статье. Как указывает The Wall Street Journal, в марте начальник Главного штаба сухопутных войск Василий Тонкошкуров приземлился в Венесуэле на борту пассажирского самолета "Ильюшин" с 99 российскими военными специалистами. Их сопровождал грузовой самолет Ан-124 с 35 тоннами военной техники. "Российский военный самолет был отправлен, чтобы компенсировать нехватку советников и техников "Ростеха", которые сбавили темпы своего сотрудничества с Каракасом", - полагает издание. "Это была публичная демонстрация поддержки со стороны министерства обороны, потому что сотрудничество между "Ростехом" и Венесуэлой уже снизилось до минимума", - заявил один из людей, знакомых с ситуацией. "Несмотря на то, что "Ростех" сократил свое присутствие, Россия пыталась сохранить военное присутствие. По оценке Марка Галеотти, старшего научного сотрудника Королевского института оборонных исследований Великобритании, министерство обороны России и другие компании, занимающиеся корпоративной безопасностью, вероятно, имеют в стране около 300 офицеров", - пишет издание. "Что важно для Каракаса, Путин публично поддержал Мадуро в его противостоянии с США, которые Москва обвинила во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Кремль рассматривает Венесуэлу как новый фронт в том, что он считает глобальным противостоянием гегемонии США и возможностью отомстить Вашингтону за то, что он считает вмешательством в политику стран, близких к ее границам, таких как Украина", - говорится в публикации. "Ростех" столкнулся с собственными финансовыми проблемами после того, как США в 2017 году начали налагать санкции на третьи страны за взаимодействие с российской военной промышленностью. The Wall Street Journal напоминает, что с тех пор несколько стран, среди которых - Кувейт, Индонезия и Филиппины - отложили закупки российского оружия. В написании статьи приняли участие Алан Куллисон и Маолис Кастро. Источник: The Wall Street Journal